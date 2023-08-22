В Москве завершилась операция по поиску утонувших диггеров

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Спасатели извлекли из Москвы-реки тела всех восьми погибших на экскурсии по коллекторам диггеров, сообщает Telegram-канал SHOT.
— Андрей Фадеев, 63 года
— Елена Фадеева, 63 года
— Дарья Быкова, 34 года
— Вика Шнейдер, 15 лет
— Глеб Лагашин, 17 лет
— Лиза Маркушина, 15 лет
— Дмитрий Маркушин, 47 лет
— Константин Филиппов, 31 год
Вчера в Москве задержали Никиту Дубаса – именно он является одним из организаторов экскурсии, в результате которой люди захлебнулись в подземных коллекторах столицы. Отмечается, что Дубас водит людей по подземным ходам столицы уже около девяти лет. Сейчас он находится на допросе в Следственном комитете.
Всех причастных к проведению заведомо опасной для жизни экскурсии сейчас разыскивают.
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