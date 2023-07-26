В Москве женщина чуть не наступила на гранату

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Жительница Москвы чуть было не наступила на гранату в пешеходной зоне в районе Лефортово. Сейчас на место ЧП едут полицейские. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Накануне также сообщалось, что в правоохранительные органы поступило сообщение о гранате, найденной рядом с отелем St. Regis Moscow Nikolskaya в Москве на Лубянке. При предварительном осмотре, полицейские сделали вывод, что граната игрушечная. Однако, чтобы не рисковать, решили дождаться кинологов с собаками.
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Элина Позднякова