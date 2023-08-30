В Москве женщина чуть не умерла, потеряв 3 литра крови, во время аборта

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Женщина потеряла 3 литра крови во время аборта в частной московской клинике.
РЕН ТВ пишет, что 37-летней пациентке проткнули матку, после чего началось кровотечение. В момент операции рядом с пациенткой не было ни анестезиолога, ни реаниматолога.
Ранее в Улан-Удэ медики 20 часов уговаривали родителей дать согласие на операцию ребёнку. 9-летний мальчик оказался в больнице с подозрением на острый аппендицит. Диагноз подтвердили, врачи решили срочно оперировать ребёнка. Но родители отказались подписывать согласие на операцию и наркоз, заявив, что у сына, вероятно, возникнет аллергическая реакция. В это время состояние мальчика ухудшалось.
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«Пострадавшую в состоянии геморрагического шока доставили в одну из столичных больниц. Она находится в реанимации», - сообщает источник.
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Мария Фирсова