В Москве женщина погибла после выпитого алкоголя в парке

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Скорую вызвали прохожие, рассказав, что на лавочке лежит женщина. Прибывшим медикам она жаловалась на головную боль и кратковременную потерю памяти.
Полиция начала проверку.
Ранее сообщалось, что приехавшая из Белоруссии в Россию женщина впала в кому после того, как выпила пиво. Об этом сообщает РЕН ТВ. По информации источника, в российскую столицу она прибыла со своим супругом, чтобы заработать. В тот момент, когда мужчина находился на работе, женщина решила хорошо провести время, поэтому на несколько дней ушла из дома.