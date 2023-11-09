В Москве женщина родила ребенка дома и выбросила в мусоропровод

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В Москве на улице Вешняковской женщина родила ребенка в квартире и сразу после родов положила в ковш мусоропровода. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«Соседи заметили кровь на лестничной площадке и обратились в правоохранительные органы, на момент прибытия которых женщина находилась в квартире», - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что новорожденный мальчик жив. Сейчас им занимаются врачи.
Накануне также сообщалось, что в Москве женщина в рассрочку купила ребенка у суррогатной матери. Заказчица платила исполнительнице 25 тысяч рублей в месяц.
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