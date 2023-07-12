В Москве женщина спрыгнула с седьмого этажа, спасаясь от пожара

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В Москве на улице Айвазовского женщина, спасаясь от пожара в квартире, спрыгнула из окна седьмого этажа, она погибла на месте. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«По предварительной информации, женщина 1988 г.р., находившаяся в квартире, прыгнула из окна, спасаясь от пожара, до приезда экстренных служб», - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что женщина от полученных травм погибла на месте еще до приезда медиков.
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