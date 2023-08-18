В Москве женщина узнала, что её бывший муж — педофил во время генеральной уборки

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Женщина во время уборки случайно наткнулась на старые компакт-диски. На видео экс-супруг насиловал мальчиков.
Shot пишет, что 46-летняя педагог-психолог во время уборки в своей московской квартире в Академическом районе вытащила из ящика два компакт-диска. На одном из них были записаны видео того, как её бывший муж насиловал 10-летнего мальчика, на другом была запись, как мужчина пытался целовать 14-летнего подростка.
Неизвестно, как эти диски попали в дом к женщине, учитывая тот факт, что с мужем она не живёт несколько лет. Женщина отнесла диски в полицию. Сотрудники оперативно задержали педофила.
Выяснилось, что 47-летний директор фотоателье растлил детей 2 года назад в своей квартире в Звенигороде. Мужчина выбирал мальчиков, у которых не было отцов. Дети боялись рассказать о случившемся матерям.
Возбуждены уголовные дела по двум статьям: «Изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста» и «Развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста». Педофилу может грозить более 20 лет колонии.
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Неизвестно, как эти диски попали в дом к женщине, учитывая тот факт, что с мужем она не живёт несколько лет. Женщина отнесла диски в полицию. Сотрудники оперативно задержали педофила.
Возбуждены уголовные дела по двум статьям: «Изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста» и «Развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста». Педофилу может грозить более 20 лет колонии.
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Мария Фирсова