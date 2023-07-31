В Москве женщина в посылке с шампунями получила записку с просьбой о помощи

Фото: iStock/vmargineanu
В Москве женщина получила посылку с шампунями, в которой также была записка с просьбой о помощи. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Согласно сообщению, 70-летняя пенсионерка заказала шампуни в интернет-магазине. Распаковав посылку, женщина обнаружила в ней записку, в которой неизвестные оставили записку с просьбой о помощи.
Женщина сразу же обратилась в полицию. Теперь следователи устанавливают маршрут следования посылки и уточняют людей, которые к ней имели отношение. Также автор записки утверждает, что их насильно удерживают сотрудники логистической компании «Байкал». Известно, что посылка была направлена с улицы Магистральной в Подольске. По данному факту проводится проверка.
Читайте также:
В порту Петербурга обнаружили 50 кг кокаина в бананах
На имя Симоньян пришла бандероль со следами взрывчатки
Посылку с оружием обнаружили на почте во Внуково
«Нас тут держат в неволе, помогите, мы где-то в Подольске SOS», - такой текст содержала записка о помощи.
Читайте также:
В порту Петербурга обнаружили 50 кг кокаина в бананах
На имя Симоньян пришла бандероль со следами взрывчатки
Посылку с оружием обнаружили на почте во Внуково
Элина Позднякова