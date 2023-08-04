В Мособлдуме потребовали наказать хозяина выброшенной из окна в Подольске собаки

Фото: Мособлдума
Единороссы взяли на контроль ситуацию с выброшенной из окна собакой в Подольске. Партия будет добиваться привлечения к ответственности мужчины, который издевался над животным. Об этом заявил председатель комитета по аграрной политике и потребительскому рынку Мособлдумы Сергей Керселян.
Сегодня с 11-го этажа дома по улице Колхозной в Подольске была выброшена собака. Спаниеля нашли под окнами многоэтажки волонтёры. Собака была доставлена в ветклинику но позже скончалась.
По его словам, в адрес начальника Главного управления МВД России по Московской области Виктора Паукова направлен официальный запрос с просьбой взять на личный контроль расследование этого преступления.
Если информация подтвердится, и будет установлен факт жестокого обращения с животным, депутаты будут настаивать на привлечении к ответственности владельца спаниеля, подчеркнул Керселян.
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«Обращение с животными основывается на нравственных принципах и принципах гуманности. Отношение к животным должно быть как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания», – рассказал Керселян.
Если информация подтвердится, и будет установлен факт жестокого обращения с животным, депутаты будут настаивать на привлечении к ответственности владельца спаниеля, подчеркнул Керселян.
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Лора Луганская