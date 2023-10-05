В мозгу 80-летней жительницы Сахалина обнаружили трехсантиметровую иглу

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У 80-летней жительницы Сахалина в мозгу была обнаружена трёхсантиметровая игла. Об этом пишет «МК».
Инородное тело в мозгу пациентки нашли в ходе компьютерной томографии. Врачи считают, что иглу в голову ей после рождения воткнули родители, пытаясь таким образом избавиться от ребенка.
Отмечается, что в голодные годы такие случаи не были редкостью — тонкая игла вставлялась младенцу в родничок и повреждала мозг. Так как родничок быстро затягивался, следы преступления были скрыты, но малыш погибал.
Однако этой женщине удалось выжить, сейчас её здоровью ничего не угрожает. Врачи решили не извлекать иглу, так как операция может вызвать ухудшение здоровья пациентки.
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Отмечается, что в голодные годы такие случаи не были редкостью — тонкая игла вставлялась младенцу в родничок и повреждала мозг. Так как родничок быстро затягивался, следы преступления были скрыты, но малыш погибал.
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Диана Аванесян