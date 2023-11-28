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В Можайском округе спасатели сняли с дерева котёнка

28 ноября 2023, 22:13
Фото: Мособлпожспас

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса помогли котёнку, который не мог спуститься с дерева. Случай произошел в Можайском городском округе, сообщили в пресс-службе ведомства.
В единую службу экстренной помощи «Система-112» позвонили жильцы многоквартирного дома, которые увидели на верхушке дерева жалобно мяукающее животное.
«Прибыв на место, работники противопожарно-спасательной службы сняли котёнка с дерева с помощью лестницы-палки. Котёнок был ласковый и во время спасательной операции вёл себя спокойно», – рассказал замначальника подразделения Роман Протасевич.

По его словам, специалисты на время приютили продрогшего бедолагу у себя, пока не найдётся хозяин.

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#московская область
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Иностранец заплатит два миллиона рублей за осквернение российского Вечного огня
В Кургане суд оштрафовал иностранца, прикурившего от Вечного огня, на 2 млн руб
28 ноября 2023, 21:13

Фото: istock / ia_64

Курганский областной суд вынес приговор иностранцу, который прикурил сигарету от Вечного огня. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу суда.

Мужчину признали виновным по части 3 статьи 354.1 («Реабилитация нацизма») УК РФ. Суд обязал его заплатить штраф в размере двух миллионов рублей.

Инцидент произошел весной 2023 года. По данным следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения подошел к монументу в честь Победы советского народа в Великой Отечественной войне и поджег сигарету.

Приговор пока что не вступил в силу. Из какого государства нарушитель прибыл в Курган и почему выбрал именно этот памятник, не сообщается.

Ранее сообщалось, что Саратовский суд вынес приговор девушке, снявшей видео с плевками в Вечный огонь. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#суд
#приговор
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#инцидент
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#рф
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В Екатеринбурге в многоэтажке загорелись две квартиры
28 ноября 2023, 21:05

Фото: istock / photovs

В Екатеринбурге в многоквартирном доме по адресу Родонитовая, 36 произошло возгорание. Загорелись два балкона на 11 и 12 этажах. Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.

«Сообщение о пожаре поступило в 20:34. По предварительной информации, в 12-этажном доме горят два балкона на 11 и 12 этажах. Сформированы звенья газодымозащитной службы для эвакуации людей и тушении пожара», — рассказали в МЧС.
Сведений о пострадавших на данный момент нет. На месте происшествия работают 17 спасателей и 7 единиц спецехники. 

Ранее сообщалось, что в Новой Москве при возгорании квартир в одном из многоквартирных домов в поселке Знамя Октября два человека выпрыгнули с 11-го этажа, спасаясь от пожара. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
 
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#мчс
#возгорание
#происшествия
#пожар
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Девушка узнала об измене парня, когда он делал ей предложение
Independent: Парень решил сделать возлюбленной предложение и попался на измене
28 ноября 2023, 20:40

Фото: istock / AntonioGuillem

Американка по имени Тиффани Лин рассказала, что случайно узнала об измене молодого человека, когда он собирался сделать ей предложение. Об этом девушка рассказала в TikTok, пишет Independent.

По словам девушки, она встречалась с ним 2 года и очень любила его. В один из дней парень решил сделать ей предложение руки и сердца и отвез в парк аттракционов.

«Он собирался покататься на одном из аттракционов и отдал мне свой телефон со словами: «Сними это, я хочу, чтобы ты увидела, что произойдет», — вспоминает Тиффани .
Но парень забыл выключить уведомления, и несостоявшаяся невеста заметила сообщения от любовницы.  Она злилась, что парень за несколько часов отменил с ней встречу. 

«И я стою в толпе с сотнями людей, может быть, даже с тысячами людей, пытаясь держать руки ровно и снимать то, что происходит, пока он делает предложение и объявляет об этом всей этой чертовой арене», — поделилась эмоциями девушка.
 После попытки сделать предложение она отвела мужчину в ближайший ресторан, где сообщила ему, что знает об измене. В результате девушка рассталась с неверным молодым человеком.

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#парк
#телефон
#девушка
#ресторан
#отношения
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В Москве бизнесмен закупился в ЦУМе почти на полмиллиона, но забыл пакет и уехал
28 ноября 2023, 20:10

Фото: istock / aarrows

В Москве бизнесмен купил в ЦУМе вещей на 400 тысяч рублей, но оставил пакет на тротуаре и уехал.
Как рассказал 26-летний Магомед телеграм-каналу SHOT, после шоппинга он вышел на улицу, заказал такси, а пакет поставил на асфальт. Мужчина куда-то очень спешил в 7 вечера и сразу запрыгнул в приехавший автомобиль, забыв про обновки.  

Когда Магомед опомнился и вернулся, разумеется, пакета на месте уже не было. Предприниматель обратился в полицию за помощью. Магомед — руководитель айти-компании, которая занимается онлайн-образованием.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области Украины мужчина так сильно не хотел служить, что сбежал из военкомата через решетку окна на втором этажа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#такси
#автомобиль
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#мужчина
#онлайн
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«Побег из Шоушенка»: Украинец сбежал из военкомата через окно с решеткой на втором этаже
В Закарпатье мужчина сбежал из военкомата через окно на втором этаже
28 ноября 2023, 20:00

Фото: istock / Oleksander Bontei

В Закарпатской области Украины мужчина сбежал из военкомата через окно второго этажа. Об этом сообщает украинское издание УНИАН.
По данным агентства, инцидент произошел в городе Мукачево. Мужчина вылез из окна с проломленной решеткой. После этого за ним гонится мужчина в военной форме.

Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что пятеро мобилизованных россиян отказались ехать в зону специальной военной операции и сбежали из части. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#окно
#инцидент
#мужчина
#военком
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В Сибири хозяйка алабая напала на женщину, сделавшую ей замечание о наморднике
В Новосибирске хозяйка алабая избила женщину из-за замечания о наморднике
28 ноября 2023, 19:38

Фото: istock / dimid_86

В Новосибирске хозяйка собаки напала на прохожую после того, как ей сделали замечание об отсутствии намордника у ее животного. Об этом сообщает NGS.
Перепалка произошла 27 ноября в Октябрьском районе города. Пострадавшая рассказала, что шла домой с маленькой собакой породы сиба-ину. По пути она увидела женщину, которая выгуливала алабая без намордника. Собака сорвалась с поводка и начала прыгать на другую собаку, которая гуляла с семейной парой. Владелица алабая оттащила его в машину.

Хозяйка сиба-ину сняла драку собаку на телефон, что заметила владелица напавшей собаки. Это ей не понравилось.

«Я ей ответила, что такую породу собак закон обязывает гулять в наморднике, что за это есть ответственность. На что она достала алабая из машины и повела его в мою сторону, стала натравливать его и угрожать, что сейчас спустит его и он загрызает меня и мою собаку», — поделилась потерпевшая.
Она ударила женщину палкой несколько раз по голове. Медики диагностировали пострадавшей сотрясение мозга. Сибирячка обратилась с заявлением в полицию.

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#закон
#машины
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Стало известно, какими веществами отравили жену главы ГУР Украины Буданова
Экс-глава спецслужбы Украины Кондратюк: Буданову отравили ртутью и мышьяком
28 ноября 2023, 19:20

Фото: iStock/wutwhanfoto

Бывший председатель Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк раскрыл, какими веществами была отравлена супруга руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.
В эфире радиостанции «НВ» он сообщил, что согласно результатам анализов в крови были обнаружены такие вещества как мышьяк и ртуть. 

Ранее украинские источники сообщали, что Марианна Буданова была госпитализирована с отравлением тяжёлыми металлами. В настоящее время она проходит лечение. Помимо неё с отравлением в клиники поступили ещё несколько сотрудников Главного управления разведки украинского военного ведомства. 

При этом Кондратюк подчеркнул, что отравились не охранники, находящиеся рядом с Будановой, а другие высокопоставленные лица и руководители ведомства. 

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#лечение
#минобороны
#яд
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Пятеро мобилизованных россиян отказались ехать в зону СВО и сбежали из части
«Город55»: В Омске пять мобилизованных россиян отказались ехать на СВО и сбежали
28 ноября 2023, 18:57

Фото: istock / Dzmitry Ryshchuk

Из воинской части, расположенной в деревне Черехе Псковской области, сбежали пять мобилизованных мужчин. Об этом сообщает «Город55».


По информации издания, мужчины в возрасте от 26 до 28 лет более месяца назад самовольно покинули расположение части. Военнослужащие допускают, что они могли отправиться домой. 

В отношении мужчин возбуждено дело по части 5 статьи 337 УК РФ («Самовольное оставление части»). Им грозит от 5 до 10 лет тюремного заключения. 

Отмечается, двое из них уже находятся в федеральном розыске. 

Ранее сообщалось, что Крымский гарнизонный военный суд прекратил уголовное дело о самовольном оставлении части в отношении 53-летнего мобилизованного Игоря Акуренко из-за его смерти. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Сын Боярского раскрыл подробности о состоянии отца
Сын Михаила Боярского подтвердил инфаркт у отца
28 ноября 2023, 18:51

Фото: iStock/wildpixel

Сын Михаила Боярского Сергей подтвердил, что у его отца был диагностирован инфаркт, однако сейчас арстист чувствует себя хорошо. Об этом сообщает Telegram-канал «78».
«Сегодня уже чувствует себя неплохо, говорил с ним по телефону, голос бодрый, находится в обычной палате», - сообщил Боярский-младший.

По его словам, врачам удалось стабилизировать состояние отца.

Напомним, ранее стало известно, что артиста РСФСР Боярского доставили в реанимацию Мариинской больницы еще 27 ноября. Врачам понадобились сутки, чтобы стабилизировать состояние артиста и перевести его в обычную палату. Он находится под присмотром медиков.

По информации Shot, инфаркт у Михаила Боярского не подтвердился, от этом сообщила PR-менеджер артиста Надежда Дуванова. По ее словам, сейчас врачи проводят обследования, чтобы поставить точный диагноз. Михаил Сергеевич чувствует себя хорошо.

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