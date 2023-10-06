В Мурманске самолет ушел на второй круг из-за лося на посадочной полосе

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Самолету, выполнявшему рейс из Санкт-Петербурга в Мурманск, пришлось уйти на второй круг из-за лося, который выскочил на посадочную полосу, сообщает «Фонтанка».
По информации СМИ, борт, выполнявший рейс FV6345 авиакомпании «Россия», должен был приземлиться в Мурманске в 19:30, и уже заходил на посадку, когда диспетчеры передали пилотам, что на рулежную полосу выскочил лось.
Ранее россиянин, летевший в Ташкент бортом Uzbekistan Airports, скончался прямо на борту самолета. Рейс Uzbekistan Airways HY-604, летевший из Москвы в Ташкент, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ургенча в 16:59 (14:59 по московскому времени).
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«Так как в случае испуга животного шумом садящегося самолета траектория его движения могла быть непредсказуема, воздушное судно было отправлено на второй круг. Посадка самолета прошла успешно», — прокомментировали ситуацию представители авиакомпании.
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Евгения Парфентьева