В Мурманской области мужчина сознательно заразил ВИЧ-инфекцией восьмиклассницу

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На жителя Мурманской области возбуждено дело за сознательное заражение ВИЧ-инфекцией.
Baza пишет, что мужчина, зная о своей болезни, переспал с ученицей 8 класса. Дело возбудили на 39-летнего Романа М., который в феврале был осуждён за половой акт с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.
Этим лицом оказалась 15-летняя девочка из Кандалакши. Во время расследования выяснилось, что Роман заражён ВИЧ-инфекцией и состоит на учёте. При этом о своём диагнозе мужчина девочке не рассказал. Во время акта он не использовал методы контрацепции.
Об этом рассказала следователям школьница.
Для таких случаев в УК есть отдельная статья 122 («Заражение ВИЧ-инфекцией»). 4 октября на Романа было возбуждено новое дело. Мужчина находится в СИЗО.
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Этим лицом оказалась 15-летняя девочка из Кандалакши. Во время расследования выяснилось, что Роман заражён ВИЧ-инфекцией и состоит на учёте. При этом о своём диагнозе мужчина девочке не рассказал. Во время акта он не использовал методы контрацепции.
Для таких случаев в УК есть отдельная статья 122 («Заражение ВИЧ-инфекцией»). 4 октября на Романа было возбуждено новое дело. Мужчина находится в СИЗО.
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Мария Фирсова