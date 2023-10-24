В Мурманской области обнаружили тело ребёнка, накануне провалившегося под лёд

Фото: iStock/Semen Salivanchuk
Водолазы нашли в реке Тунтсайоки в Мурманской области тело 12-летнего ребёнка, который накануне провалился под лёд. Об этом сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
Напомним, что ранее спасатели приступили к поискам ребёнка, провалившегося под неокрепший лёд в Мурманской области. Инцидент произошёл около 17:00.
Уточняется, что водолазы Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России обнаружили тело ребёнка и извлекли его из воды. В настоящее время на месте происшествия продолжают работать ведомственные психологи.
В поисках ребёнка участвовали спасатели, водолазы, военные и местные жители.
Читайте также:
В Мурманской области разыскивают ребёнка, провалившегося под лёд
В Петербурге в съемной квартире нашли тело женщины в ящике под кроватью
В Минздраве рассказали о состоянии женщины, которую чуть не убил лифт
Уточняется, что водолазы Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России обнаружили тело ребёнка и извлекли его из воды. В настоящее время на месте происшествия продолжают работать ведомственные психологи.
Читайте также:
В Мурманской области разыскивают ребёнка, провалившегося под лёд
В Петербурге в съемной квартире нашли тело женщины в ящике под кроватью
В Минздраве рассказали о состоянии женщины, которую чуть не убил лифт
Анастасия Чинкова