В Мурманской области пропали туристы с детьми

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В группе были туристы из Москвы и Тулы. Четверым по 16 лет, двое совершеннолетние.
Ранее на Кольском полуострове пропали 12 московских школьников, которые отправились в поход на байдарках. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник в экстренных службах. Из сообщения следует, что несколько школьников из Москвы отправились в Мурманскую область, чтобы совершить поход на байдарках в сопровождении инструкторов.
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