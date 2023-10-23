В Мурманской области разыскивают ребёнка, провалившегося под лёд

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Спасатели разыскивают 12-летнего ребёнка, который провалился под лёд в Мурманской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщает СУСК по региону.
В сообщении сказано, что ребёнок провалился под лёд 23 октября в районе 17:00 мск. К его поискам привлечены спасатели, военные и местные жители.
Прокуратура начала проверку по факту пропажи ребёнка.
Главное управление МЧС России по Мурманской области провело заседание штаба поисково-спасательных работ.
В ГУМЧС отметили, что к месту, где ведутся поиски ребёнка, направлена оперативная группа МЧС России по региону, психологи, спасатели АСС, а также водолазная группа Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России.
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Прокуратура начала проверку по факту пропажи ребёнка.
В ГУМЧС отметили, что к месту, где ведутся поиски ребёнка, направлена оперативная группа МЧС России по региону, психологи, спасатели АСС, а также водолазная группа Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России.
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Анастасия Чинкова