В Мурманской области в аварии с БТР погиб ребёнок

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В Мурманской области 19 сентября в ДТП с бронетранспортером погиб ребенок. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.
Предварительно, бронетранспортер стоял на обочине без опознавательных знаков. По словам водителя БТР, у него сломался двигатель, и остановка на трассе была вынужденной мерой.
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Диана Аванесян