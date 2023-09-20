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В Мурманской области в аварии с БТР погиб ребёнок

20 сентября 2023, 00:32
Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Мурманской области 19 сентября в ДТП с бронетранспортером погиб ребенок. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.

По информации канала, авария случилась на 1405 км трассы Р-21 «Кола» близ населенного пункта Лавна. Легковой автомобиль на полной скорости въехал в БТР одной из местных воинских частей, который стоял на обочине. В результате происшествия шестилетний мальчик, сидевший в легковом автомобиле, скончался. Его родители в настоящее время находятся в больнице.

Предварительно, бронетранспортер стоял на обочине без опознавательных знаков. По словам водителя БТР, у него сломался двигатель, и остановка на трассе была вынужденной мерой.



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СК Армении: У участников стычек в Ереване нашли холодное оружие
20 сентября 2023, 00:12

Фото: iStock/Shutter2U

СК Армении проинформировал о задержании в Ереване трех участников акции протеста. У них было обнаружено холодное оружие, пишет Sputnik.
В настоящее время по данному факту инициировано уголовное производство, идет предварительное следствие.

Во вторник, 19 сентября, ВС Азербайджана начали в Карабахе «антитеррористическую операцию». По словам властей Азербайджана, они готовы к встрече в городе Евлах с представителями армянского населения Нагорного Карабаха при условии, что «незаконные армянские вооруженные формирования» сложат оружие. При этом в МИД Армении утверждают, что на территории НКР нет войск страны.

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#производство
#следствие
#армения
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Над Орловской областью сбили беспилотник ВСУ
ПВО России сбила беспилотник ВСУ над Орловской областью
19 сентября 2023, 23:41

Фото: iStock/rancho_runner

По информации Министерства обороны России, российские системы ПВО успешно предотвратили еще одну попытку украинских дронов совершить террористическую атаку на объекты, расположенные на территории Российской Федерации.
Событие произошло 19 сентября, около 22:30 мск, когда украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен средствами ПВО над Орловской областью.

Ранее в тот же день Министерство обороны РФ также доложило об уничтожении двух украинских дронов с применением российских средств ПВО над Белгородской и Орловской областями.

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Омбудсмен Карабаха: В результате обстрелов погибли 25 человек
Омбудсмен Карабаха Степанян сообщил о 25 погибших в результате обстрелов
19 сентября 2023, 23:26

Фото: iStock/Yevhen Roshchyn

Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян в соцсети X сообщил, что, согласно последним данным, 25 человек стали жертвами обстрелов со стороны ВС Азербайджана, ещё 138 ранены.
Степанян уточнил, что среди погибших — два мирных жителя, среди раненых — 29. В настоящее время все пострадавшие находятся в медучреждениях Степанакерта.

Из шести населенных пунктов Нагорного Карабаха (Сарнахпюр, Хнабад, Храморт, Чанкатах,  Мачкалашен, Нахичеваник) мирное население эвакуировано.

Во вторник, 19 сентября, ВС Азербайджана начали в Карабахе «антитеррористическую операцию». По словам властей Азербайджана, они готовы к встрече в городе Евлах с представителями армянского населения Нагорного Карабаха при условии, что «незаконные армянские вооруженные формирования» сложат оружие. При этом в МИД Армении утверждают, что на территории НКР нет войск страны.

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Подмосковные ветеринары сохранили лапу ручному еноту
19 сентября 2023, 22:02

Фото: Минсельхозпрод МО

Сотрудники Государственной ветеринарной службы Подмосковья спасли от ампутации лапы енота Тиму. Об этом сообщил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области, руководитель Госветслужбы региона Сергей Воскресенский.
Инцидент произошёл в городском округе Домодедово. За помощью к ветеринарам обратились владельцы, питомец которых повредил лапу, пытаясь пролезть под металлическим забором. После осмотра животного было решено провести операцию.  

Специалисты провели хирургическое вмешательство, наложили еноту повязку, ввели антибиотики, обезболивающие и противошоковые препараты.  
«В государственных ветеринарных клиниках мы предоставляем широкий спектр услуг, который соответствует всем запросам жителей Московской области. Жители региона всё чаще заводят экзотических питомцев, которые тоже болеют и требуют особенного подхода», – отметил Воскресенский.
Сейчас Тим идет на поправку, каждый день ему проводят перевязки и процедуры.  Хозяевам животных можно обратиться в единый контактный Центр государственной ветеринарной службы Минсельхозпрода Московской области по телефону 8 (495) 668-01-25.

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Минздрав Армении заявил о первых пострадавших в беспорядках в Ереване
19 сентября 2023, 21:50

Фото: iStock/Motortion

В пресс-службе минздрава Армении сообщили о том, что в результате стычек у здания кабмина Армении есть госпитализированные.
Отмечается, что среди пострадавших есть и полицейские, и гражданские. Все проходят необходимые медицинские обследования.

Ранее сообщалось, что в результате военных действий на фоне обострившегося конфликта в Нагорном Карабахе пять человек погибли, 80 получили ранения. По информации издания, все жертвы среди мирного населения. Среди раненых есть женщины и дети. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, им оказывается медицинская помощь.

Напомним, протестующие в Ереване предпринимают попытки штурма Дома правительства и требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Митингующие обвиняют руководство страны и премьер-министра Никола Пашиняна в том, что сложившаяся ситуация произошла из-за политики, проводимой властями страны. Протестующие также призывают защитить мирных граждан Армении, которые находятся в Карабахе.

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Протестующие в Ереване требуют отставки Пашиняна и войны с Азербайджаном

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Группа из 35 человек незаконно проникла в здание на Котельнической набережной
19 сентября 2023, 21:17

Фото: iStock/fordeno

Группа из 35 человек незаконно пробралась в здание на Котельнической набережной. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
Отмечается, что два человека упали с третьего этажа. У одного перелом ног, у второго сильные ушибы. Их госпитализировали. 

Сообщается, что задержаны 14 из 35 злоумышленников. Оставшиеся закрылись в лифтовом техническом помещении и обесточили лифты. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют мотивы нарушителей. 

Напомним, ранее 31-летний мужчина забрался на крышу многоэтажки в неадекватном состоянии в Саратове. Он погиб, пытаясь сбежать от спасателей по проводам электропередачи. 

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24News: в Нагорном Карабахе погибли 5 человек и пострадали 80
19 сентября 2023, 18:56

Фото: istockphoto/Motortion

В результате военных действий на фоне обострившегося конфликта в Нагорном Карабахе пять человек погибли, 80 получили ранения. Об этом сообщает портал 24News.
По информации издания, все жертвы среди мирного населения. Среди раненых есть женщины и дети.  Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, им оказывается медицинская помощь. 

Прежде сообщалось, что Пашинян обсудил ситуацию в Карабахе с госсекретарем США Блинкеном. Он призвал Баку ​прекратить военные действия и соблюдать международное право. 

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Во Владивостоке без вести пропал семилетний мальчик
19 сентября 2023, 17:15

Фото: iStock/vmargineanu

Во Владивостоке ведутся поиски семилетнего ребенка, который ушел из дома и обратно не вернулся. Об этом сообщает краевая полиция.
«В 7 утра (00.00 мск) во вторник ребенок ушёл из дома №6 по улице Котельникова, и с тех пор его никто не видел. В полицию о пропаже сообщила его мама», - говорится в Telegram-канале ведомства.

В поисках мальчика принимают участие полиция и волонтеры. Ребенка ищут в местах сбора подростков, а также чердаки, подъезды и подвалы жилых домов, гаражи и заброшенные здания. Уточняется, мальчик впервые ушел из дома и не вернулся. Ранее такого не происходило.

Накануне, в Пинежском районе Архангельской области нашли тринадцатилетнего мальчика, который пропал утром 17 сентября во время сбора грибов с отцом и дедом. Мальчик жив, состояние удовлетворительное.

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#мальчик
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Армянский посол Марукян призвал США вмешаться в ситуацию по Карабаху
19 сентября 2023, 15:41

Фото: istock / Serhii Ivashchuk

Армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян написал в соцсети X (ранее Twitter) о необходимости принятия мер Америкой для урегулирования ситуации в Карабахе.

«Теперь очередь за США в плане того, какие меры будут применены, чтобы остановить агрессию и военное нападение на оказавшихся в западне и голодающих людей», — заявил посол.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с заявлением, что Азербайджан начал операцию по этнической чистке армян Нагорного Карабаха для восстановления конституционного строя, но Армения не давала никому мандат на это. Он заявил, что Армению пытаются втянуть в военные действия. 

Минобороны Азербайджана заявило, что целью ударов станут военные структуры, гражданские объекты трогать не будут. Кроме того, требованием Азербайджана для прекращения огня станет вывод армянских военных из Карабаха и роспуск режима в городе Степанакерт.

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#азербайджан
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