В МВД Молдавии не подтвердили информацию о связи стрелявшего в аэропорту с военными структурами

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Глава Генинспектората полиции Чернэуцяну: Подтверждений о том, что стрельбу в аэропорте устроил мужчина, связанный с военными структурами - нет
В ведомстве также пояснили, что версия о том, что к стрельбе могут быть причастны третьи лица, проверяется. Напомним, накануне стало известно, что в международном аэропорту в Кишиневе, неизвестный открыл стрельбу, в ходе которой погибли два человека.
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