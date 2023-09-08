В МВД сообщили о задержании лидеров неонацистской группировки «Белая масть»

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В России задержали лидеров неонацистской группировки «Белая масть», сообщило МВД.
Ранее стало известно, что в Москве и Санкт-Петербурге полиция проводит обыски у членов группировки «Белая масть». Участники группировки сами называют себя националистами и приверженцами третьего рейха. Отмечается, что «Белая масть» имеет связи с РДК* и «Азов»*.
В ходе обысков у членов группировки были изъяты нацистская символика, атрибутика и литература, а также особо опасное оружие и боеприпасы.
По информации МВД, участники «Белой масти» готовили тяжкие преступления, которые были направлены, в том числе, против интересов России.
На задержанных возбуждено уголовное дело по статьям «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» и «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
*Запрещенные на территории России террористические организации.
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«Главным управлением по противодействию экстремизму МВД России совместно с органами безопасности, СК России, ФСИН России и Росгвардией пресечена деятельность лидеров неонацистской группировки «Белая Масть», участники которой поддерживали связь с зарубежными праворадикальными организациями», - прокомментировали ситуацию в МВД.
По информации МВД, участники «Белой масти» готовили тяжкие преступления, которые были направлены, в том числе, против интересов России.
На задержанных возбуждено уголовное дело по статьям «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» и «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
*Запрещенные на территории России террористические организации.
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Евгения Парфентьева