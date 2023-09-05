В МВД установили личность мужчины, обстрелявшего ветерана СВО в Батайске

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В Батайске установили личность мужчины, который выпустил 12 пуль в участника СВО после ссоры у кафе, сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по региону.
Напомним, в ночь на 3 сентября возле одного из кафе города Батайск между группой мужчин завязалась ссора. В результате, один из них выхватил травматический пистолет и выстрелил в оппонента 12 раз. Пострадавший оказался участником специальной военной операции.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, полиции удалось установить личность 28-летнего местного жителя.
В настоящий момент стрелка разыскивают.
Ранее мать пострадавшего рассказала «РИА Новости», что состояние ее сына резко ухудшилось. Мужчина находится в сознании, однако, у него загустела кровь и никак не проходит сильная головная боль.
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В результате оперативно-розыскных мероприятий, полиции удалось установить личность 28-летнего местного жителя.
Ранее мать пострадавшего рассказала «РИА Новости», что состояние ее сына резко ухудшилось. Мужчина находится в сознании, однако, у него загустела кровь и никак не проходит сильная головная боль.
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Евгения Парфентьева