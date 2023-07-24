В Мытищах из водохранилища вытащили труп парня с гирей на ноге

Фото: iStock/vmargineanu
В Мытищах мужчина во время рыбалки на Клязьминском водохранилище деревни Новоалександрово удочкой зацепился в воде за труп молодого человека. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Кроме того, он был полностью одет, при себе у него был мобильный телефон. Таким образом, следователи пришли к выводу, что это убийство. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Читайте также:
На Кубани мужчина из ревности убил подругу
В России показатель раскрываемости убийств достиг исторического максимума
В Кузбассе будут судить 45-летнюю санитарку за убийство ребенка
Элина Позднякова