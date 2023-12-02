В Набережных Челнах горят торговые павильоны на площади 6,8 кв. м

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В Набережных Челнах произошло возгорание торговых павильонов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее прокуратура республики Татарстан сообщала, пожар вспыхнул на территории авторынка «Гараж-500».
В настоящее время продолжается ликвидация возгорания, выясняются обстоятельства и детали произошедшего.
По состоянию на 21:03 площадь пожара в торговых павильонах выросла до 6,8 тысяч квадратных метров. Отмечается, что огонь достаточно быстро распространяется на всё большую площадь в связи с высокой пожарной нагрузкой.
Пожар ликвидируют свыше 130 пожарных и 40 единиц техники.
В настоящее время информация о пострадавших не поступала.
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В настоящее время продолжается ликвидация возгорания, выясняются обстоятельства и детали произошедшего.
Пожар ликвидируют свыше 130 пожарных и 40 единиц техники.
В настоящее время информация о пострадавших не поступала.
Читайте также:
В Санкт-Петербурге взорвался баллон с химикатами, есть пострадавшие
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Анастасия Чинкова