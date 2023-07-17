В Набережных Челнах частный детский сад закрыли из-за вспышки кори

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Один из частных детсадов в Набережных Челнах временно остановил работу из-за случаев заболеваемости воспитанников корью.
Об этом пишут «Челнинские известия», ссылаясь на главного санитарного врача города Ильгизяра Бариева. По его данным, корью заболели 5 воспитанников.
Работа детского центра приостановлена на 40 суток.
Ранее сообщалось, что мужчина пытался сбить температуру и отравился таблетками. Позже выяснилось, что он заболел корью
Baza пишет, что 3 дня у мужчины держалась температура под 40 градусов, но он решил обойтись без врачей. Лечился ударными дозами парацетамола. 30 таблеток спустя мужчина отравился. Скорая увезла его в токсикологическую реанимацию НИИ им. Склифосовского. Там врачи осмотрели пациента и увидели на его теле сыпь. Оказалось, что мужчина болен корью. Его перевели в инфекционную больницу, а токсикологический центр пришлось закрыть на карантин до 5 мая.
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Работа детского центра приостановлена на 40 суток.
Baza пишет, что 3 дня у мужчины держалась температура под 40 градусов, но он решил обойтись без врачей. Лечился ударными дозами парацетамола. 30 таблеток спустя мужчина отравился. Скорая увезла его в токсикологическую реанимацию НИИ им. Склифосовского. Там врачи осмотрели пациента и увидели на его теле сыпь. Оказалось, что мужчина болен корью. Его перевели в инфекционную больницу, а токсикологический центр пришлось закрыть на карантин до 5 мая.
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Мария Фирсова