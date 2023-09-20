В Нагорном Карабахе звуки ракетных обстрелов слышны над Степанакертом

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Над городом Степанакер в Нагорном Карабахе слышны взрывы и звуки ракетных обстрелов ВС Азербайджана. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.
По словам очевидцев, в небе замечены БПЛА, работает артиллерия. Кроме того, в результате сегодняшних обстрелов погиб мэр Мартуни Азнавур Сарьян.
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Диана Аванесян