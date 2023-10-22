В Нальчике 2-летний ребенок разбился, выпав из окна

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Следователи начали проверку после гибели 2-летнего ребёнка в Нальчике. Он выпал из окна.
СУСК по Кабардино-Балкарской Республике в Telegram-канале сообщает, что в воскресенье в 12 часов дня ребёнок 2021 года рождения упал из квартиры многоквартирного дома на улице Балкарской. От полученных травм ребенок скончался.
На месте происшествия работает следственная группа, которая выяснит все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что у родителей-рецидивистов младенец погиб после жесточайшего избиения в Кемеровской области. Погибший ребенок был третьим в семье, двоих старших братьев изъяли сотрудники опеки.
Трагедия произошла в городе Мыски. Малыша госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, тяжёлым ушибом головного мозга, контузией и ушибами лёгких и ягодиц.
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На месте происшествия работает следственная группа, которая выяснит все обстоятельства происшествия.
Трагедия произошла в городе Мыски. Малыша госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, тяжёлым ушибом головного мозга, контузией и ушибами лёгких и ягодиц.
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Мария Фирсова