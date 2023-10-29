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В Нальчике подожгли еврейский культурный центр

29 октября 2023, 12:58
Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

В строящееся здание еврейского культурного центра закинули горящие покрышки.
Baza пишет, что на стене здания появилась надпись «смерть яхудам». «Яхуд» — по-арабски значит еврей.

Сообщалось, что полиция Москвы и Подмосковья переходит на усиленный режим службы из-за массовых протестов мусульман по всему миру.


Усиление рабочего режима правоохранителей связано с пропалестинскими протестами, которые сейчас бушуют по всему миру. Сотрудникам МВД запрещено покидать регион, продолжительность смен увеличена до 12 часов.

Демонстрации проходят в Вашингтоне, Гааге, Каире, Аммане, Праге и во многих других городах.

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#конфликт
#израиль
#палестина
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Полицейские задержали компанию «ряженных» омоновцев в центре Петербурга
В Петербурге задержали переодетых в омоновцев участников розыгрыша
29 октября 2023, 13:05

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В центре Санкт-Петербурга накануне вечером задержали группу мужчин в форме ОМОНа с муляжами автоматами Калашникова, которые ради розыгрыша пытались задержать людей на улице. Об этом сообщает «78.ru».
Отмечается, что задержали порядка 26 человек. В ходе расследования было установлено, что переодетые молодые люди не являются сотрудниками правоохранительных органов.

Сообщается, что организовали экстремальный розыгрыш 34-летний и 37-летний москвичи. В отношении семнадцати человек составили протокол о мелком хулиганстве. Также возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. 

Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета проверят нескольких подростков из РФ и ближнего зарубежья, которые нападали на прохожих в Санкт-Петербурге. 

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#рф
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Стала известна причина смерти клавишника «Руки вверх»
Музыкант Владимир Капырин умер от сердечного приступа
29 октября 2023, 12:52

Фото: iStock/artolympic

Следователи пришли к выводу, что музыкант упал и сильно разбил голову.
Об этом пишет SHOT. В начале октября 36-летний пианист был найден мёртвым в луже крови. Хоронили Владимира Капырина с забинтованной головой из-за серьёзных травм. Голову и лицо музыканта сотрудники скрыли сразу после прибытия на место гибели музыканта. Близким запретили на него смотреть.
 
Родственники и друзья Капырина не верят результатам проверки и настаивают, что это было убийство. Из квартиры клавишника исчезли его айфон и деньги. А за месяц до смерти музыканту поступали угрозы, он был сильно напуган. Музыкант подсел на спортивные ставки и мог задолжать букмекерам.
 
Из группы «Руки вверх» Капырин ушёл в 2019 году. Он планировал устроиться клавишником в другую группу, но его не взяли. После чего он впал в депрессию и перестал посещать светские мероприятия. Мужчина уходил в запои, начал испытывать проблемы со здоровьем. В итоге у него стало плохо с сердцем, такие выводы сделали в СК по Москве.

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В Крыму в доме рухнул балкон, есть погибшие

В Коми в пожаре на нефтерезервуаре погиб человек

В Казахстане увеличилось число погибших в шахте
#шоу-бизнес
#чп
#музыкант
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В Казахстане увеличилось число погибших в шахте
Число погибших в шахте в Казахстане выросло до 42
29 октября 2023, 12:36

Фото: istockphoto/Adam88xx

На шахте в Караганде в Казахстане произошла авария.
Погибли 42 человека, сообщает пресс-служба МЧС республики. Поиск ещё пятерых шахтёров продолжаются. Ранее сообщалось о 38 погибших.
 
Мощный взрыв случился в шахте ночью 28 октября. По предварительной информации, причиной является воспламенение метана. В момент трагедии в подземных штреках находились 252 человека. Непосредственно после ЧП на поверхность удалось вывести 208 шахтеров.
 
Генеральная прокуратора Казахстана возбудила уголовное дело. Возможно, были нарушены правила безопасности. 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что 29 октября будет объявлен общенациональный траур в память о жертвах аварии на шахте им. Костенко в Караганде.

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#казахстан
#новости
#чп
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В Коми в пожаре на нефтерезервуаре погиб человек
29 октября 2023, 12:26

Фото: iStock/Distortion Media

Один человек погиб, ещё один пострадал во время возгорания на нефтерезервуаре в Коми.
РЕН ТВ сообщает, что ЧП случилось на объекте в районе поселка Возей в Усинске. Возгорание вспыхнуло во время проведения огневых работ.
 
«По предварительным данным, один человек погиб, один пострадал», - сообщил собеседник.
Другие подробности пока уточняются.

Ранее сообщалось, что балкон обрушился на 6 этаже в многоквартирном доме в городе Щелкино на северо-востоке Крыма. Скончались два человека и один травмировался. Обрушение общего балкона случилось вечером в субботу.

«Погибли находящиеся там 44-летняя женщина и 55-летний мужчина. Еще одна женщина успела зацепиться при падении за арматуру, получила травмы и находится в настоящее время в больнице», - сообщили в СУСК, пишет РИА Новости.
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#пожар
#коми
#авария
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В Крыму в доме рухнул балкон, есть погибшие
29 октября 2023, 12:02

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Балкон обрушился на 6 этаже в многоквартирном доме в городе Щелкино на северо-востоке Крыма.
СУСК региона в Telegram-канале сообщает, что скончались два человека и один травмировался. Обрушение общего балкона случилось вечером в субботу.
 
«Погибли находящиеся там 44-летняя женщина и 55-летний мужчина. Еще одна женщина успела зацепиться при падении за арматуру, получила травмы и находится в настоящее время в больнице», - сообщили в СУСК, пишет РИА Новости.
По предварительной информации, на балконе велись ремонтные работы. Началась проверка прокуратуры и следственного комитета, которая даст оценку деятельности товарищества собственников жилья и его председателя. Оценят содержание и обслуживание многоквартирного дома согласно нормам и требованиям.

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#крым
#чп
#балкон
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В Петербурге куратора группы анонимных наркоманов обвинили в изнасиловании
29 октября 2023, 10:07

Фото: iStock/demaerre

В Санкт-Петербурге куратор группы анонимных наркоманов обвиняется в изнасиловании 14-летней школьницы
РЕН ТВ пишет, что 28 октября отец девочки заявил, что 40-летний куратор группы анонимных наркоманов, который работает в реабилитационном центре, изнасиловал его 14-летнюю дочь. Со слов отца, изнасилование произошло в машине, которая была припаркована рядом со станцией метро «Рыбацкое». Надругательство произошло дважды 5 и 8 октября.
 
Полицейские ищут преступника.

Ранее сообщалось, что молодой человек из Белгородской области похитил, побрил налысо и изнасиловал свою бывшую девушку. По информации СМИ, 20-летний мужчина живёт в Старом Осколе.

На прошлой неделе он, вместе со своим знакомым, похитил свою бывшую 16-летнюю девушку. Мужчины подкараулили девушку на улице, силой затолкали в машину, а затем привезли домой, где привязали к батарее.

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В Подольске ищут мужчину, изнасиловавшего пятиклассницу в заброшенной больнице

Подольский педофил заявил, что девочка согласилась на близость за 1000 рублей
 
#санкт-петербург
#изнасилование
#полиция
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В Подмосковье налётчики напали на дачника с пистолетом и ломом
29 октября 2023, 09:49

Фото: iStock/blinow61

Налётчики в балаклавах избили и ограбили дачника, который выгуливал собаку.
SHOT пишет, что на 58-летнего мужчину напали на территории СНТ «Лесная цесарка» в Чехове, когда он гулял с собакой. По его словам, за ним следовали два человека в камуфлированных костюмах, балаклавах и перчатках. После чего начали угрожать пистолетом Макарова и монтировкой. Налётчики сильно избили мужчину, а потом стянули ему руки и ноги скотчем. Затем мужчину привели в дом, где потребовали деньги и ювелирные украшения. 
 
Один из грабителей поднялся на второй этаж, где находилась 49-летняя жена пострадавшего. Женщине угрожали оружием и требовали отдать 1500 евро (около 150 тысяч рублей) и 1500 долларов (около 140 тысяч рублей).
 
Получив деньги, вооружённые налётчики скрылись с места преступления. Возбуждено уголовное дело. Ведутся поиски нападавших.

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#подмосковье
#чехов
#дачники
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В Санкт-Петербурге подросток распылил перцовый баллончик в лицо детям
29 октября 2023, 08:49

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Два наряда полиции вызвали в Красносельский район Санкт-Петербурга из-за агрессивного проростка.
«78.ru» пишет, что чп случилось во дворах жилых домов на лице Маршала Захарова.  Парень грубил прохожим, распылил перцовый баллончик в лицо детям, а также говорил полицейским, что имеет право делать всё, что хочет.
 
О состоянии пострадавших не сообщается. Успокоить хулигана смог только второй наряд полиции. С полицейскими подросток тоже разговаривал грубо.

В подобные истории подросток попадает не впервые. 

Ранее сообщалось, что в Москве 12-летняя школьница попала в больницу после того, как ее избили подруги. Кроме того, врачи зафиксировали у девочки ожоговое поражение роговицы глаза.

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#санкт-петербург
#подростки
#дети
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SHOT: Момент возможной атаки беспилотника на Афипский НПЗ попал на видео
29 октября 2023, 07:02

Фото: iStock/RamonCast

Очевидцы сумели заснять на видео возможный момент атаки беспилотника на Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Его распространил Telegram-канал SHOT.
По информации SHOT, всё произошло около 3:20 мск 29 октября. Местные жители рассказали, что перед взрывом слышали звук, похожий на «газонокосилку».

Как позже заявили в краевом оперативном штабе, «в результате возгорания пострадавших нет, инфраструктура не получила повреждений, угроза предприятию и жителям близлежащих населенных пунктов также отсутствует». Возникший пожар при этом удалось потушить всего за полчаса.

Причины случившегося устанавливаются, но по предварительной информации НПЗ был атакован беспилотником. Последний раз атака БПЛА на Афипский НПЗ происходила 31 мая этого года.

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#нефть
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#краснодарский край
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