В Нальчике подожгли еврейский культурный центр

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В строящееся здание еврейского культурного центра закинули горящие покрышки.
Baza пишет, что на стене здания появилась надпись «смерть яхудам». «Яхуд» — по-арабски значит еврей.
Сообщалось, что полиция Москвы и Подмосковья переходит на усиленный режим службы из-за массовых протестов мусульман по всему миру.
Усиление рабочего режима правоохранителей связано с пропалестинскими протестами, которые сейчас бушуют по всему миру. Сотрудникам МВД запрещено покидать регион, продолжительность смен увеличена до 12 часов.
Демонстрации проходят в Вашингтоне, Гааге, Каире, Аммане, Праге и во многих других городах.
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Сообщалось, что полиция Москвы и Подмосковья переходит на усиленный режим службы из-за массовых протестов мусульман по всему миру.
Демонстрации проходят в Вашингтоне, Гааге, Каире, Аммане, Праге и во многих других городах.
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Мария Фирсова