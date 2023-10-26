В небе над Ираком подал сигнал тревоги американский Boeing C-17A Globemaster III

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Сигнал тревоги подал военно-транспортный самолёт Boeing C-17A Globemaster III.
Mash пишет, что на таких саолётах США перевозят танки M1 Abrams и даже вертолёты. Судно долго кружило в горах.
Сообщается, что борт вылетел из Германии. Известно, что такой самолёт способен перевозить: 3 вертолёта AH-64 «Апач», танк M1 Abrams, 48 носилок с ранеными или 102 снаряжённых военнослужащих.
За свою историю C-17 попадал как минимум в 9 инцидентов. К примеру, в 2003 году самолёт подбили ракетой недалеко от Багдада, в 2005 судно выкатилось за пределы ВПП и вспыхнуло в Афганистане, а в 2021 случился пожар после посадки на авиабазе Чарльстон в Северной Каролине.
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Сообщается, что борт вылетел из Германии. Известно, что такой самолёт способен перевозить: 3 вертолёта AH-64 «Апач», танк M1 Abrams, 48 носилок с ранеными или 102 снаряжённых военнослужащих.
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Мария Фирсова