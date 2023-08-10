В немецком порту горит крупнейшая в Германии свалка металлолома

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Загорелась крупнейшая свалка металлолома в ФРГ в речном порту города Дуйсбурга. Пожар тушат 250 сотрудников пожарной охраны.
Bild пишет, что пожар начался ранним утром. На свалке хранится около 100 тонн металлолома. Огонь не представляет опасности для людей, но потушить его удастся не раньше пятницы.
Жителям, которые живут поблизости, рекомендуется держать закрытыми окна и двери.
Ранее зернохранилище Sica Atlantic загорелось в коммуне Ля-Рошель на юго-западе Франции. Об этом сообщает радиостанция France Bleu.
Сообщается, что пламя уже распространилось на соседние элеваторы. Пожар произошел вблизи главного торгового порта залива.Все сотрудники предприятия были эвакуированы. В момент происшествия на зернохранилище находилось около 20 человек.
Причины возгорания в настоящее время не установлены, на место инцидента прибыли экстренные службы, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.
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Жителям, которые живут поблизости, рекомендуется держать закрытыми окна и двери.
Сообщается, что пламя уже распространилось на соседние элеваторы. Пожар произошел вблизи главного торгового порта залива.Все сотрудники предприятия были эвакуированы. В момент происшествия на зернохранилище находилось около 20 человек.
Причины возгорания в настоящее время не установлены, на место инцидента прибыли экстренные службы, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.
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Мария Фирсова