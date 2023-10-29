В Ненецком автономном округе экстренно сел вертолёт

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Вертолет Ми-8 с 16 пассажирами экстренно приземлился в Ненецком автономном округе.
Вертолет Ми-8 АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» экстренно сел в Ненецком автономном округе. По предварительной информациия, из-за отказа одного из двигателей, пишет Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Вертолет с 16 пассажирами и тремя членами экипажа 29 октября летел из Нарьян-Мара. У месторождения им. А. Титова отказал левый двигатель. Несмотря на поломку, вертолёт благополучно приземлился в пункте назначения.
Транспортная прокуратура проведёт проверку обстоятельств и техническое состояние вертолета. Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.
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Вертолет с 16 пассажирами и тремя членами экипажа 29 октября летел из Нарьян-Мара. У месторождения им. А. Титова отказал левый двигатель. Несмотря на поломку, вертолёт благополучно приземлился в пункте назначения.
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Мария Фирсова