В Непале россиянка упала в расщелину при восхождении на гору Дхаулагири

Фото: istockphoto/Olga Gudumac
Российская альпинистка Надежда Оленева упала в расщелину и пропала без вести.
Himalayan Times сообщает, что российская альпинистка Надежда Оленева упала в расщелину во время восхождения на гору Дхаулагири, которая находится в Непале.
ЧП случилось примерно в 11.25 утра. В это время команда российских альпинистов из трёх человек пыталась подняться на Дхаулагири без помощи базового лагеря или шерпы.
Ранее сообщалось, что группу из 13 российских альпинистов спасли в горах Памира в Таджикистане. Альпинисты спускались после восхождения на пик Корженевской (7105 м). В какой-то момент один из альпинистов сорвался в пропасть. Участники туристической группы вытащили его, доставили до базового лагеря и вызвали спасателей. Также пострадали ещё три альпиниста.
Читайте также:
Московская альпинистка выжила, сорвавшись с 20‑метровой высоты
В Анапе женщина упала с 30-метровой скалы
В Таджикистане спасли альпинистов из подмосковного Дзержинска
ЧП случилось примерно в 11.25 утра. В это время команда российских альпинистов из трёх человек пыталась подняться на Дхаулагири без помощи базового лагеря или шерпы.
«Она упала в расщелину примерно с высоты 6680 метров»,-сказано в сообщении.Директор компании Himalayan Guides Исвари Паудель рассказал, что предпринимаются усилия по запуску поисково-спасательной миссии.
Ранее сообщалось, что группу из 13 российских альпинистов спасли в горах Памира в Таджикистане. Альпинисты спускались после восхождения на пик Корженевской (7105 м). В какой-то момент один из альпинистов сорвался в пропасть. Участники туристической группы вытащили его, доставили до базового лагеря и вызвали спасателей. Также пострадали ещё три альпиниста.
Читайте также:
Московская альпинистка выжила, сорвавшись с 20‑метровой высоты
В Анапе женщина упала с 30-метровой скалы
В Таджикистане спасли альпинистов из подмосковного Дзержинска
Мария Фирсова