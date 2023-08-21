В нескольких городах Нидерландов прогремели взрывы

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Минувшей ночью в Нидерландах прогремела серия взрывов. Об этом сообщает издание NL Times со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.
Серия взрывов прозвучала в Гааге, Амстердаме и Влардингене. Правоохранительные органы разыскивают очевидцев произошедшего. По уточненным данным, взрыв в Влардингене произошел в магазине обуви. В Гааге неизвестные заложили взрывное устройство возле дома. В результате взрыва, повреждения получило здание и рядом припаркованный автомобиль.
Правоохранители опрашивают свидетелей, лица, причастные к взрывам устанавливаются.
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Серия взрывов прозвучала в Гааге, Амстердаме и Влардингене. Правоохранительные органы разыскивают очевидцев произошедшего. По уточненным данным, взрыв в Влардингене произошел в магазине обуви. В Гааге неизвестные заложили взрывное устройство возле дома. В результате взрыва, повреждения получило здание и рядом припаркованный автомобиль.
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Анастасия Крестьянова