В нескольких городах Швеции прогремели взрывы

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Отмечается, что инциденты произошли в частных домах. Причины ЧП устанавливаются. На места происшествия прибыли экстренные службы, которые занимаются выяснением подробностей. Информации о пострадавших нет. Издание сообщает, что за последние годы уровень преступности в стране значительно возрос, что могло послужить причиной произошедшего.
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