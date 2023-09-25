В Нигерии у офицера ВМС украли пенис

В американском штате Флорида был обнаружен четырехметровый аллигатор, у которого в пасти находился труп погибшей женщины. После обнаружения, животное было гуманно убито. Как сообщает CNN со ссылкой на очевидца, он заметил аллигатора с «человеческим торсом» в его пасти.