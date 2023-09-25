В Нигерии у офицера ВМС украли пенис

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Офицер ВМС Нигерии обвинил молодого человека в том, что он похитил его половые органы. Об этом пишет Vanguard.
Инцидент случился на юго-востоке Нигерии в городе Калабар. Пострадавший находился на дежурстве у входа в казарму, когда к нему подошёл молодой человек по имени Сэмюэль. Офицер проводил его для проверки на пост службы безопасности.
Пока Сэмюэль отвечал на вопросы сотрудников службы безопасности, по телу офицера «пробежал шок», и он понял, что его пенис пропал.
По словам военнослужащего Азиза, офицер после этого позвал на помощь сослуживцев и вместе с ними избил Сэмюэля, требуя вернуть половой орган. Предполагаемый «похититель пенисов» при этом не отрицал причастности к случившемуся, но и не сказал, собирается ли вернуть украденное. Его дальнейшая судьба в настоящее время неизвестна.
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Пока Сэмюэль отвечал на вопросы сотрудников службы безопасности, по телу офицера «пробежал шок», и он понял, что его пенис пропал.
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Диана Аванесян