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В Нигерии у офицера ВМС украли пенис

Vanguard: В Нигерии у офицера ВМС украли пенис
25 сентября 2023, 02:47
Фото: iStock/Serhej Calka

Фото: iStock/Serhej Calka

Офицер ВМС Нигерии обвинил молодого человека в том, что он похитил его половые органы. Об этом пишет Vanguard.
Инцидент случился на юго-востоке Нигерии в городе Калабар. Пострадавший находился на дежурстве у входа в казарму, когда к нему подошёл молодой человек по имени Сэмюэль. Офицер проводил его для проверки на пост службы безопасности.

Пока Сэмюэль отвечал на вопросы сотрудников службы безопасности, по телу офицера «пробежал шок», и он понял, что его пенис пропал.


По словам военнослужащего Азиза, офицер после этого позвал на помощь сослуживцев и вместе с ними избил Сэмюэля, требуя вернуть половой орган. Предполагаемый «похититель пенисов» при этом не отрицал причастности к случившемуся, но и не сказал, собирается ли вернуть украденное. Его дальнейшая судьба в настоящее время неизвестна.

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#инцидент
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В Новосибирске якутянка заявила в полицию о нападении на нее из-за внешности
25 сентября 2023, 02:12

Фото: iStock/Dzurag

Жительница Якутии заявила в полицию о нападении на нее в Новосибирске троих неизвестных. Об этом пишет Ngs.ru.
По словам женщины, в ночь на 23 сентября на неё напали из-за азиатской внешности. Нападавшими были мужчина, молодой человек и девушка, которые принялись оскорблять и избивать якутянку, а её знакомого — душить.

В настоящее время по факту нападения организована проверка, проинформировали в пресс-службе МВД.

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#нападение
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В Кривом Роге прогремели взрывы
25 сентября 2023, 01:24

Фото: iStock/RamonCast

В городе Кривой Рог Днепропетровской области раздались взрывы. Об этом сообщает телеканал «Общественное» в своем Телеграм-канале.
«В Кривом Роге прозвучали взрывы», — говорится в публикации.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#украина
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Во Флориде убили аллигатора, державшего в пасти тело человека
Во Флориде убили четырехметрового аллигатора с телом погибшей женщины в пасти
25 сентября 2023, 00:38

Фото: istockphoto/Wirestock

В американском штате Флорида был обнаружен четырехметровый аллигатор, у которого в пасти находился труп погибшей женщины. После обнаружения, животное было гуманно убито. Как сообщает CNN со ссылкой на очевидца, он заметил аллигатора с «человеческим торсом» в его пасти.
«Сотрудники полиции произвели гуманное уничтожение самца аллигатора, который был длиной 13 футов и 8,5 дюйма, и извлекли из него останки погибшего взрослого человека», — сообщили представители полиции.
Управление шерифа округа Пинеллас пока не раскрывает причины смерти 41-летней Сабрины Пекхэм, чьи останки были обнаружены в канале после уничтожения аллигатора.

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Shot: Во «Внуково» и «Домодедово» объявлен план «Ковер»
25 сентября 2023, 00:22

Фото: iStock/Aleksei Andreev

​В Москве план «Ковер» объявлен в аэропортах «Домодедово» и «Внуково». Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.
По информации канала, четырнадцать рейсов задержаны, еще шесть — отменены.

План «Ковер» объявляется из-за обнаружения «неопознанного летающего объекта или нарушителя границы». Он подразумевает закрытие воздушного пространства для всех самолетов, кроме спасательных и военных.

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#пво
#москва
#аэропорт
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Сербская епархия сообщила о вооруженных людях в монастыре на севере Косова
24 сентября 2023, 23:40

Фото: iStock/BalkansCat

​На территорию православного монастыря Баньска на севере Косова вторглись вооруженные люди в масках, там раздались выстрелы. Об этом сообщается на сайте Рашско-Призренской епархии Сербской православной церкви.
В публикации говорится, что в монастырь вторглась группа вооруженных людей на бронированном автомобиле. Монастырская братия и паломники при это заперлись в корпусе.

«Вооруженные люди передвигаются по двору, время от времени слышны выстрелы», — говорится в публикации.

В епархии добавили, что недалеко от села Баньска один полицейский был убит, еще двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

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В Омске развод послужил причиной смерти троих человек
Омич убил брата жены и двух своих малолетних детей после ссоры из-за развода
24 сентября 2023, 21:08

Фото: iStock/sanchairat

Житель Омской области после ссоры из-за развода убил брата своей жены и двух своих малолетних детей. Об этом сообщили в пресс-службе областного СУСК.
Сообщается, что происшествие случилось во дворе одного из домов в поселке Любино Омской области. Причиной ссоры 36-летнего мужчины с женой стал их развод.

На месте инцидента работают сотрудники Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Серпухове мужчина облил бензином и поджёг свою бывшую девушку. Она бросила 49-летнего гражданина Азербайджана. Преступник подкараулил её в 7 утра возле её дома, где они раньше вместе жили. Мужчина подошёл к ней, начал грубо с ней разговаривать, а потом достал бутылку с бензином. Поджёг бывшую возлюбленную зажигалкой и скрылся с места преступления.

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Число пострадавших в ДТП под Нижним Новгородом выросло до 17

Найдено тело пропавшего режиссера БДТ Александра Никанорова

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#мужчина
#сотрудники
#дома
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Найдено тело пропавшего режиссера БДТ Александра Никанорова
В районе Токсово в Ленобласти нашли тело пропавшего режиссёра БДТ Никанорова
24 сентября 2023, 20:18

Фото: iStock/Soumen Hazra

В районе Токсово в Ленинградской области нашли тело ранее пропавшего режиссёра Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова Александра Никанорова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.
Уточняется, что тело Никанорова обнаружил грибник в лесу. Детали его одежды соответствуют поисковой информации.

Ранее сообщалось, что режиссер БДТ перестал выходить на связь. Отмечается, что поисковая группа была организована друзьями и коллегами Никанорова после того, как он не явился на репетицию. По мнению актрисы Дарьи Кулак, ранее такого со стороны режиссера не наблюдалось. 

К режиссерской команде БДТ Никаноров присоединился в 2014 году. Он ставил такие спектакли, как «Затмение» и «Люблю» в театре «ЦЕХЪ» и постановку «Гроза» в Камерном театре Малыщицкого. 

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#затмение
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Пенсионер перевёл шантажистам 1,5 млн рублей, чтобы жена не узнала его секрет
24 сентября 2023, 19:32

Фото: iStock/Andrii Lysenko

63-летний житель Реутова заплатил шантажистам 1,5 млн рублей.
SHOT пишет, что неделю назад пенсионер посетил столичный интим-салон в районе Люблино. Накануне днём пенсионеру позвонил неизвестный мужчина и начал шантажировать. Он заявил, что, если тот не заплатит ему 1,5 млн рублей, то о его похождениях узнают жена, дети и другие родственники.
 
Мужчина выполнил условия шантажиста, а после отправился в полицию, где попросил вернуть деньги, пока их отсутствие не заметила его супруга. Полицейские начали проверку.

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#проституция
#мошенники
#полиция
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В московском парке Зарядье эвакуировали посетителей
24 сентября 2023, 19:15

Фото: iStock/Chalabala

По словам очевидцев, охрана попросила «срочно покинуть территорию парка».
Тг-канал «Осторожно, Москва» сообщает, что в московском парке Зарядье проходит эвакуация посетителей. Территорию парка огораживают лентой.
 
Доступ на территорию парка временно закрыт из-за поступившей информацией о неопознанном устройстве.

Ранее сообщалось, что в торговом центре «Времена года» в Москве проводилась эвакуация посетителей и работников центра. В результате происшествия были затоплены несколько магазинов. На место происшествия были направлены экстренные службы. 

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#москва
#парк
#эвакуация
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Достижения.рф