В Нигерии задержали мужчину, принимавшего ванну с человеческим черепом

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В Нигерии задержали мужчину, хранящего в квартире человеческий череп. Об этом пишет Daily Post.
Задержанным оказался 26-летний Франклин Акиносуюи, который владеет фотостудией и бутиком в городе Ондо. По его словам, череп был нужен для магического ритуала, с помощью которого мужчина хотел спасти угасающий бизнес.
Он отметил, что приобрел человеческий череп у травника в штате Осун. Однако после месяца использования магического предмета ситуация с бизнесом не изменилась, и Акиносуюи планировал потребовать у травника обратно потраченные деньги.
В настоящее время правоохранители также задержали мужчину, передавшего подозреваемому череп, и его подельника.
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«В прошлом году мой дядя отвел меня к травнику. Я рассказал ему о своих деловых проблемах, и он предложил сделать мне настойку за 200 тысяч найр (26,4 тысячи рублей). Когда все было готово, он сказал, что каждый четверг в час ночи мне нужно принимать ванну с черепом», — цитирует издание слова бизнесмена.
В настоящее время правоохранители также задержали мужчину, передавшего подозреваемому череп, и его подельника.
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Диана Аванесян