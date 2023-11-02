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В Нижегородской области арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве пенсионерки, об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
По информации следствия, 31 октября в Перевозском районе обнаружили труп 76-летней женщины в её доме. По подозрению в убийстве были задержаны ранее судимый 20-летний местный житель и его 15-летняя подруга.
Задержанный признался, что залез в частный дом, чтобы погреться, а его пожилую хозяйку убил ножом и спрятал под тряпками. Подростка он пригласил переночевать в этом доме. На следующий день они были задержаны, девушку позже отпустили.
На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Суд удовлетворил ходатайство о заключении обвиняемого под стражу.
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Задержанный признался, что залез в частный дом, чтобы погреться, а его пожилую хозяйку убил ножом и спрятал под тряпками. Подростка он пригласил переночевать в этом доме. На следующий день они были задержаны, девушку позже отпустили.
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Евгения Парфентьева