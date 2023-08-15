В Нижегородской области на пилораме найдены тела двух мужчин

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В Выксе на улице Казерадского двоих рабочих нашли мёртвыми в помещении пилорамы.
РЕН ТВ пишет, что трупы 31-летнего и 47-летнего рабочих обнаружил бригадир предприятия. Они лежали на кроватях в бытовке пилорамы.
Правоохранители не нашли на телах признаков насильственной смерти. По предварительной версии, рабочие скончались от отравления алкоголем. На месте найдены бутылку водки.
Ранее в Таджикистане было найдено тело первого заместителя председателя правления «Ориёнбанка» Шухрата Исматуллоева.
Банкира похитили в июне. Исматуллоева пытали электрошокером, а на следующий день убили. Труп сбросили в реку. Тело идентифицировали по зубам. По делу об убийстве задержаны 13 человек, ещё 3 в розыске.
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Правоохранители не нашли на телах признаков насильственной смерти. По предварительной версии, рабочие скончались от отравления алкоголем. На месте найдены бутылку водки.
Банкира похитили в июне. Исматуллоева пытали электрошокером, а на следующий день убили. Труп сбросили в реку. Тело идентифицировали по зубам. По делу об убийстве задержаны 13 человек, ещё 3 в розыске.
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Мария Фирсова