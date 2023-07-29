В Нижегородской области остановка упала на людей, пострадали три человека

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Три человека пострадали из-за опрокинувшейся от сильного ветра остановки общественного транспорта в Нижегородской области. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального управления МЧС.
Отмечается, что остановка общественного транспорта упала у садового товарищества «Дружба» в Кстовском муниципальном округе. Пострадавших троих человек госпитализировали.
На данный момент состояние пострадавших уточняется.
Напомним, ранее в Ленинградской области в ДТП с лосем погиб человек. Столкновение легкового автомобиля с лосем в Ленинградской области привело к гибели водителя. Отмечается, что трое пассажиров, из которых две девочки, были госпитализированы.
По информации ведомства, авария произошла на 108 километре автодороги «Кола» в Волховском районе Ленинградской области. Сотрудники полиции сообщают, что автомобиль Mazda под управлением 45-летнего мужчины наехал на лося, после чего съехал в лесополосу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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На данный момент состояние пострадавших уточняется.
По информации ведомства, авария произошла на 108 километре автодороги «Кола» в Волховском районе Ленинградской области. Сотрудники полиции сообщают, что автомобиль Mazda под управлением 45-летнего мужчины наехал на лося, после чего съехал в лесополосу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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Екатерина Коршунова