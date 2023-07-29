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В Нижегородской области остановка упала на людей, пострадали три человека

29 июля 2023, 19:55

Фото: iStock/Tertman

Три человека пострадали из-за опрокинувшейся от сильного ветра остановки общественного транспорта в Нижегородской области. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального управления МЧС.
Отмечается, что остановка общественного транспорта упала у садового товарищества «Дружба» в Кстовском муниципальном округе. Пострадавших троих человек госпитализировали.

На данный момент состояние пострадавших уточняется.


Напомним, ранее в Ленинградской области в ДТП с лосем погиб человек. Столкновение легкового автомобиля с лосем в Ленинградской области привело к гибели водителя. Отмечается, что трое пассажиров, из которых две девочки, были госпитализированы.

По информации ведомства, авария произошла на 108 километре автодороги «Кола» в Волховском районе Ленинградской области. Сотрудники полиции сообщают, что автомобиль Mazda под управлением 45-летнего мужчины наехал на лося, после чего съехал в лесополосу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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#транспорт
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На Казань обрушился мощный ураган
В Казани шквалистый ветер повалил несколько деревьев, заборов и повредил крыши
29 июля 2023, 21:04

Фото: iStock/shadrin_andrey

Шквалистый ветер повалил в Казани несколько деревьев, заборов, повредил крыши. Об этом сообщает мэрия Казани.
Отмечается, что в эти выходные в городе ожидаются грозы, ливни и град.

Людей призвали быть осторожными и не выходить на улицу без необходимости. Сообщается, что с одной из остановок общественного транспорта сорвало крышу, повалило несколько деревьев, а также фрагменты крыш снесло с нескольких домов.

Напомним, ранее в Сочи во время шторма погибла девушка. Накануне около 6 часов вечера девушка пошла купаться на дикий пляж, несмотря на сильные волны и шторм. Девушка начала тонуть. Её бросились спасать местные жители. Они попытались откачать пострадавшую и вызвали скорую. Но приехавшим врачам не оставалось ничего, кроме как констатировать смерть.

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В Нижегородской области остановка упала на людей, пострадали три человека
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#ливень
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Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене и организации терроризма
29 июля 2023, 20:17

Фото: iStock/Zolnierek

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по делу о госизмене и организации террористической деятельности. Об этом сообщается на сайте суда.
Отмечается, что постановление об избрании ареста Вячеславу Лутору было вынесено в субботу, 29 июля. Лутору вменяется госизмена и участие в организации, которая признана террористической.

Напомним, ранее во Владивостоке задержали мошенника, обвинявшего пенсионерок в госизмене. Правоохранительные органы задержали во Владивостоке 36-летнего курьера, забиравшего у пенсионерок обманным путем выманенные деньги. Пенсионеркам звонили мошенники и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Аферисты убеждали жертв, что с их банковских счетов происходили переводы во вражеские страны, и теперь им грозит уголовная статья «Госизмена». 

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#мошенники
#суд
#приговор
#террористы
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В Красноярском крае погиб десантник лесопожарного центра
29 июля 2023, 19:16

Фото: iStock/VEX Collective

Десантник лесопожарного центра погиб во время тушения пожаров в Эвенкийском районе Красноярского края.
Mash пишет, что 34-летний Рустам Наметов 27 июля отправился с коллегой набрать воды в ранцы. Когда они переходили через реку Тэтэрэ, мужчина упал. Его подхватило и унесло сильное течение.
 
Вещи Рустама обнаружили в 200 метрах от того места, где он пропал. Тело мужчины до сих пор не найдено.
 
Наземными поисками занимаются полицейские, с воздуха — подключили вертолёт.

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#пожар
#пожарные
#чп
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В Алтайском крае выросло число отравившихся в детском лагере
29 июля 2023, 19:08

Фото:istockphoto/Tatyana Khanko

Увеличилось количество людей, которые отравились в детском лагере «Горный Орленок» на Алтае.
Региональный Минздрав сообщает, что число отравившихся достигло 69 человек, среди них 67 детей, пишет ТАСС.
 
«В детском лагере, который расположен в Шебалинском районе республики, зафиксированы случаи гастроэнтерического заболевания у 67 детей и 2 взрослых», — заявили в Минздраве.
С 26 по 29 июля выявили 67 случаев отравления детей в возрасте от 7 до 17 лет. У них обнаружены признаки кишечной инфекции. Всего в лагере отдыхали 354 ребёнка.

У пострадавших зафиксирована лёгкая степень заболевания. Их изолировали с целью наблюдения в инфекционных отделениях районной больницы и в Центре по борьбе со СПИДом.

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#отравление
#алтай
#детские лагеря
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На Горьковском водохранилище перевернулась яхта, есть погибший
29 июля 2023, 18:57

Фото: iStock/TerryKelly

Яхта перевернулась во время шторма на Горьковском водохранилище, один человек погиб, передает региональное управление МЧС.
Отмечается, что трое человек были спасены. Судно перевернулось недалеко от пансионата «Буревестник».

По предварительной информации, причиной трагедии стал сильный ветер. На данный момент решается вопрос о буксировке пострадавшего судна.

Напомним, ранее тело погибшего из-за мощного шторма в Сочи мужчины нашли на берегу моря в Кудепсте. По предварительной информации, погибшим оказался отдыхающий из Тверской области. На данный момент его личность устанавливается. Тело мужчины волной вынесло на камни, где его обнаружили туристы.

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#водохранилище
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В Колумбии задержан сын президента и его бывшая жена по делу об отмывании денег
29 июля 2023, 18:40

Фото:istockphoto/strixcode

Сына президента Колумбии Густаво Петро и его экс-жену обвиняют в отмывании денег.
Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление генеральной прокуратуры страны.
 
Николас Петро, который занимается политикой в провинции Атлантико, также обвиняется в незаконном обогащении. По версии следствия, он брал деньги у наркоторговцев в обмен на включение их в мирные инициативы своего отца, президента Колумбии.
 
Также прокуратура обвиняет в отмывании денег и нарушении личных данных экс-жене Николаса Петро Дайсурис дель Кармен Васкес.
 
Густаво Петро пообещал, что не вмешается в расследование уголовного дела в отношении своего сына. По словам президента, ему очень больно «от такого саморазрушения, от того, что один из детей окажется в тюрьме».
 
«Моему сыну я желаю удачи и сил. Пусть эти события сформируют его характер, и он сможет задуматься о своих собственных ошибках», — написал Густаво Петро в Twitter.
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#президент
#следствие
#уголовное дело
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В Москве мужчина убил жену из-за спора о воспитании годовалой дочери
29 июля 2023, 18:37

Фото: iStock/sreeyashlohiya

Москвич убил жену из-за спора о воспитании маленькой дочери, которую забрали накануне из неблагополучной семьи. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
По данным ведомства, 29 июля в квартире на улице Молостовых на востоке Москвы обнаружили тело 39-летней женщины. В убийстве признался ее муж.

Он сообщил, что во время ссоры ранил жену ножом в шею, из-за чего она мгновенно скончалась.

Перовской межрайонная прокуратура контролирует расследование уголовного дела и привлечение преступника к ответственности. 

Напомним, ранее в Измайлово мужчина из ревности убил бывшую жену. Накануне вечером москвич подкараулил экс-жену около дома на улице 9-я Парковая. 42-летний мужчина подбежал к бывшей жене и ударил ножом. Прохожие пытались помочь женщине, но не успели - 40-летняя пострадавшая погибла на месте.

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#расследование
#убийство
#москва
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ТЦ «Гагаринский» в Москве эвакуировали из-за возгорания самоката на паркинге
29 июля 2023, 18:18

Фото: iStock/OlgaMiltsova

В торговом центре «Гагаринский» загорелся электросамокат на подземной парковке. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
Отмечается, что в здании сработала пожарная сигнализация. Посетителей торгового центра эвакуировали.

По информации 112, возгорание потушили. В результате происшествия пострадавших нет.

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге в пожаре погибла женщина. Пожар случился в квартире многоэтажного дома на Яхтенной улице Приморского района Санкт-Петербурга. Отмечается, что погибшей было 39 лет. Возгорание случилось в трёхкомнатной квартире. В комнате площадью 15 кв. м загорелась обстановка. Возгорание заняло 2 кв. м. В 01:35 пожар удалось ликвидировать.

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#женщина
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#тц
#москва
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Бывшего посла Армении в РФ Смбатяна подозревают в мошенничестве
29 июля 2023, 18:04

Фото: iStock/Atstock Productions

Бывшего посла Армении в РФ, экс-директора Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ Армена Смбатяна и его сына, главного дирижера Государственного симфонического оркестра Армении Сергея Смбатяна, задержали по обвинению в мошенничестве.
«Московский Комсомолец» пишет, что также решением прокурора инициировано уголовное преследование предпринимателя, чьё имя не называется. Всем троим предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах.
 
Смбатянам предъявили обвинение в рамках дела о злоупотреблениях при сделке с земельным участком в столице Армении. Следствие считает, что в результате их действий государству нанесён ущерб в 2,5 млн долларов.
 
Армен Смбатян с 2002 по 2010 год занимал должность посла Армении в РФ. Дипломатическую карьеру продолжил в 2018-2021 годах в качестве посла в Израиле. С 2010 по 2014 год Смбатян-старший также был руководителем Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ.
 
Экс-послу ранее предъявили обвинение в соучастии в злоупотреблении должностными полномочиями. Сообщается, что в отношении дипломата применили залог в 20 млн драмов (38,2 тысячи долларов).

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