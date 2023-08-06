В Нижегородской области пьяная автомобилистка влетела в толпу подростков

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В Нижегородской области пьяная женщина за рулем автомобиля влетела в толпу подростков. 14-летний мальчик погиб, в результате смертельных травм. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.
Отмечается, что в результате столкновения также пострадала 16-летняя девушка. На данный момент она находится в больнице.
Сообщается, что смертельное ДТП произошло вечером в субботу, 5 августа. Пьяная 43-летняя женщина на автодорогу «Спасское – Варганы». Она выехала на встречную полосу, после чего ее автомобиль отбросило на обочину, где стояли ребята.
43-летней женщине грозит до двенадцати лет лишения свободы. Обстоятельства трагедии выясняются.
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Сообщается, что смертельное ДТП произошло вечером в субботу, 5 августа. Пьяная 43-летняя женщина на автодорогу «Спасское – Варганы». Она выехала на встречную полосу, после чего ее автомобиль отбросило на обочину, где стояли ребята.
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Екатерина Коршунова