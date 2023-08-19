В Нижегородской области женщина насмерть сбила 7-летнего ребёнка

Фото: iStock/Yury Karamanenko
Женщина за рулем автомобиля сбила двух детей в Дзержинске.
Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области сообщает, что трагедия случилась в пятницу примерно в 18.30 (мск) на проспекте Ленина. Женщина сбила 6-летнего мальчика и 7-летнюю девочку.
Детей госпитализировали. Девочка скончалась в больнице.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что в Карагандинской области Казахстана в аварии погибли 9 человек.
Пресс-служба МВД республики сообщает, что ДТП случилось в 6:00 (03:00 мск) на автодороге Балхаш — Приозерск, в 5 км от поселка Гульшат. Столкнулись автомобили Toyota Camry 70 и Honda Odyssey. 9 человек погибли на месте. Один пострадавший госпитализирован.
Читайте также:
В Сочи машина скорой помощи с тяжелобольным пациентом опрокинулась в кювет
В Казахстане в ДТП погибли 9 человек
В Волгоградской области в аварии с фурами погибли трое детей и один взрослый
Детей госпитализировали. Девочка скончалась в больнице.
Ранее сообщалось, что в Карагандинской области Казахстана в аварии погибли 9 человек.
Пресс-служба МВД республики сообщает, что ДТП случилось в 6:00 (03:00 мск) на автодороге Балхаш — Приозерск, в 5 км от поселка Гульшат. Столкнулись автомобили Toyota Camry 70 и Honda Odyssey. 9 человек погибли на месте. Один пострадавший госпитализирован.
Читайте также:
В Сочи машина скорой помощи с тяжелобольным пациентом опрокинулась в кювет
В Казахстане в ДТП погибли 9 человек
В Волгоградской области в аварии с фурами погибли трое детей и один взрослый
Мария Фирсова