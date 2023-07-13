В Нижегородской области мужчина похитил двух подростков

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Мужчина на автомобиле похитил двух подростков в Балахнинском округе Нижегородской области, однако, им удалось убежать.
Установлено, что неизвестный, угрожая ножом, похитил двух несовершеннолетних, связал их и поместил в автомобиль. По пути движения, машина застряла и похититель скрылся в неизвестном направлении. Подросткам удалось освободиться и сбежать. По факту похищения возбуждено уголовное дело.
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