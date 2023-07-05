В Нижегородской области мужчина убил пару и сжёг дом, чтобы скрыть преступление

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В Нижегородской области 25-летний мужчина избил до смерти пару сожителей, 58-летнего пенсионера и 46-летнюю женщину, а потом поджег дом вместе с ними.
Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета по Нижегородской области.
Убийство случилось в деревне Звягино Вачского района. Пожарные ликвидировали возгорание и обнаружили два трупа.
Помимо отравления угарным газом у мужчины и женщины были сломаны ребра.
Выяснилось, что 25-летний мужчина избил своих соседей, с которыми у него был конфликт, а потом решил сжечь их дом, чтобы скрыть улики.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».
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Убийство случилось в деревне Звягино Вачского района. Пожарные ликвидировали возгорание и обнаружили два трупа.
Выяснилось, что 25-летний мужчина избил своих соседей, с которыми у него был конфликт, а потом решил сжечь их дом, чтобы скрыть улики.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».
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Мария Фирсова