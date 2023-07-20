В Нижегородской области мужчина случайно убил обидчика дочери

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В Нижегородской области отец случайно убил мужчину, который приставал к его дочери. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В сообщении говорится, что в посёлке Сатис двое мужчин в автомобиле начали приставать к 17-летней девушке, когда она шла на учёбу. Однако ей удалось дойти до остановки общественного транспорта и сесть в автобус. Уточняется, что одного из напугавших её мужчин девушка знала.
Придя домой, она рассказала все отцу, который вечером с друзьями решил разобраться с обидчиком дочери. Сначала он его избил, потом привез домой для извинений перед девушкой. Но этого ему оказалось мало. Тогда он с друзьями отвез свою жертву в лес, еще раз избили и бросили там. Утром отец решил его проверить, однако приехав на место, обнаружил лишь труп. Тогда мужчина с помощью друзей выкопал яму и закопал в ней тело, прикрыв могилу деревом.
Расследуя исчезновение молодого человека, следователи смогли выйти на след убийц. Сейчас они арестованы и обвиняются в похищении человека и причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть.
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Придя домой, она рассказала все отцу, который вечером с друзьями решил разобраться с обидчиком дочери. Сначала он его избил, потом привез домой для извинений перед девушкой. Но этого ему оказалось мало. Тогда он с друзьями отвез свою жертву в лес, еще раз избили и бросили там. Утром отец решил его проверить, однако приехав на место, обнаружил лишь труп. Тогда мужчина с помощью друзей выкопал яму и закопал в ней тело, прикрыв могилу деревом.
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Элина Позднякова