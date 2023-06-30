В Нижегородской области обнаружили очаг птичьего гриппа

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Под Дзержинском вирус птичьего гриппа обнаружили в чайке
Уточняется, что тела чаек обнаружили на острове в реке Оке. Сейчас специалисты ведомства проводят серию мероприятий для недопущения распространения инфекции в другие населённые пункты и регионы. При этом руководителям птицеводческих предприятий рекомендуют перейти в режим работы «закрытого типа».
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Андрей Гаврилов