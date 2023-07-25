В Нижегородской области охранник свалки избил журналиста

Фото: iStock/Chalabala
В Нижегородской области охранник свалки в Арзамасском районе избил журналиста, приехавшего для съемки репортажа.
«21 июля, находясь на территории сбора твердых коммунальных отходов, охранник применил насилие в отношении телеоператора во время записи сюжета о нарушении норм экологии на свалке, причинив ему телесные повреждения», — цитирует РЕН ТВ заявление пресс-службы областного СУ СК РФ.
По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием».
Читайте также:
В Саратовской области в ДТП с лошадью погиб человек
Учительница избежала тюрьмы за секс с 16-летним подростком благодаря беременности
В Кронштадте перевернулась лодка, один человек погиб
Диана Аванесян