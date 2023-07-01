В Нижегородской области пенсионерка кинула коктейль Молотова перед банком

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В городе Городец Нижегородской области пенсионерка кинула коктейль Молотова перед зданием банка
Региональное управление МВД сообщило, что в городе Городец Нижегородской области пенсионерка после убеждений мошенников кинула бутылку с коктейлем Молотова перед зданием банка. Об этом сообщает РИА Новости.
Сообщение об инциденте поступило в полицию 1 июля в 16:20. Уточняется, что пожара не произошло. Пенсионерка была задержана.
По факту совершения преступления идет проверка.
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Сообщение об инциденте поступило в полицию 1 июля в 16:20. Уточняется, что пожара не произошло. Пенсионерка была задержана.
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Екатерина Коршунова