В Нижегородской области три фуры смяли легковой автомобиль, два человека погибли

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В ДТП с тремя фурами под Нижним Новгородом погибли два человека
Под Нижним Новгородом столкнулись три фуры, смяв между собой легковой автомобиль, сообщает «РИА Новости».
В смятой машине находились два человека, их личности установить пока не удается, к месту происшествия вызвали грузовой эвакуатор, чтобы растащить фуры.
При этом, понятно, что оба пассажира автомобиля получили травмы, несовместимые с жизнью.
На месте происшествия работают спасательные службы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Некоузском районе Ярославской области 15-летний подросток отправился пасти быков, когда один из них озверел и забодал его.
В смятой машине находились два человека, их личности установить пока не удается, к месту происшествия вызвали грузовой эвакуатор, чтобы растащить фуры.
На месте происшествия работают спасательные службы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Некоузском районе Ярославской области 15-летний подросток отправился пасти быков, когда один из них озверел и забодал его.
Евгения Парфентьева