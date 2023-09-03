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В Нижнем Новгороде дети массово попали в больницу

03 сентября 2023, 11:23
Фото: istockphoto/SergeyVButorin

Фото: istockphoto/SergeyVButorin

Нижегородские дети падали в обморок на линейках 1 сентября.
На торжественных линейках в День знаний дети теряли сознание в школах Нижнего Новгорода, пишет newsnn.ru. Об этом сообщил сотрудник пресс-службы нижегородского госуниверситета им. Лобачевского Алексей Никонов.

По словам врачей, в День знаний у приёмного отделения детской областной больницы собралось несколько бригад скорой помощи. Минимум 6 машин доставили пациентов в больницу. Скорее всего, школьникам стало плохо из-за жары.


В комментариях к посту нижегородцы рассказали, как прошло у них 1 сентября. Женщина сообщила, что её ребенку, ученику второго класса, тоже стало плохо. Пришлось наблюдать за линейкой в теньке.
«Трое первоклашек упали в обморок. Я просто в ужасе, никогда такого не было. А теперь оказывается это вообще массовое явление», —удивилась Наталья З.
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#дети
#школа
#день знаний
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В Санкт-Петербурге вспыхнул пожар на нефтебазе
03 сентября 2023, 11:37

Фото: iStock/sarawutk

Крупный пожар произошёл на территории нефтебазы «Ручьи» в Санкт-Петербурге.
78.ru пишет, что клубы дыма видят жители сразу нескольких питерских районов. Есть предположение, что загорелась заправочная цистерна.
 
По данным МЧС, пожар полыхает в ангаре площадью 800 квадратных метров.
 
«В 11:18 ранг пожара повышен до № 2. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали»,- сказано в сообщении пресс-службы МЧС.
К тушению пожара на Пискаревском проспекте привлекли 12 единиц техники и 60 пожарных.

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#санкт-петербург
#пожар
#нефть
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В Ленобласти студенты похитили подростка и потребовали выкуп
03 сентября 2023, 11:12

Фото: iStock/cyano66

В Кудрово Ленобласти четверо студентов похитила 17-летнего подростка и вымогали у него 50 тысяч рублей.
РЕН ТВ пишет, что в полицию вечером 31 августа заявила мать пропавшего подростка. Она рассказала, что её 17-летний сын вечером встретился на Ленинградской улице со своим приятелем.

Оказалось, что он насильно посадил школьника в машину, где находились ещё двое. Молодые люди вымогали у парня 50 тысяч рублей. Студенты надели на подростка наручники. Похитители обещали юноше не сообщать в полицию, что он якобы замешан в кражах и незаконном обороте наркотиков. Школьник испугался и согласился заплатить. Он собрал 49 тысяч рублей, снял деньги со своего счета в банкомате и отдал похитителям. После чего его отпустили.
 
Возбуждено уголовное дело. Правоохранители задержали преступников. Ими оказались пятеро парней в возрасте от 18 до 19 лет. Четверо из них учатся в местном колледже. Молодые люди свою вину признали.

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#похищение
#уголовное
#вымогательство
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В Саратовской области два человека погибли в ДТП с грузовиком
03 сентября 2023, 10:26

Фото: iStock/z1b

Два человека погибли и трое получили травмы в аварии рядом с селом Ягодная Поляна.
ТАСС пишет, что грузовик ГАЗ с прицепом и минивэн Toyota Sienna столкнулись на трассе в Саратовской области.
 
От полученных травм водитель и пассажирка минивена скончались на месте ДТП. Троих пострадавших с травмами госпитализировали.
 
Проводится проверка по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что двое детей погибли в аварии из-за столкновения автомобиля Renault с отбойником на мосту через Волгу в Волгограде. Отмечается, что авария произошла из-за того, что водитель автомобиля не справился с управлением.

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#авария
#дтп
#новости
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В Екатеринбурге девушке продали в питомнике неизлечимо больного мейн-куна
03 сентября 2023, 10:16

Фото: iStock/blinow61

Екатеринбурженка в ноябре 2019 года купила породистого котёнка в питомнике Bayt-ares на Уралмаше.
E1.RU пишет, что у мейн-куна Магомеда через год проявились серьёзные проблемы со здоровьем: ветеринары обнаружили диафизарную дисплазию тазобедренного сустава и гипертрофическую кардиомиопатию (болезнь сердца). По документам котёнок, которого купили за 23 тысячи рублей, был здоров.

Болезни начали прогрессировать. Кот начал страдать от приступов, похожих на эпилептические: пена изо рта, судороги. Сейчас он живёт на таблетках.

«Животное — часть семьи, его болезнь и приступы пугают детей. Но мы не можем от него отказаться. Мы с Магой раз в полгода ходим на УЗИ сердца и к кардиологу. Три раза в день даем таблетки, в период приступов даем еще один вид таблеток от эпилепсии. Плюс витамины для сердца»,-рассказала женщина.
Когда мейн-кун заболел, хозяйка обратилась в питомник. 25 марта 2021 года отправила письменную претензию заводчице Ольге Шатыбелко, требуя компенсировать расходы на лечение кота (более 60 тысяч рублей). Но заводчица отказала. Тогда женщина обратилась в суд.

Было установлено, что заводчица не предоставила покупательнице ни одного документа, подтверждающего состояние здоровья кота и отсутствие генетических заболеваний. Суд постановил взыскать с заводчицы 86 тысяч рублей. Заводчица на заседаниях не появлялась и компенсацию не выплатила. Женщина подозревает, что Ольга Шатыбелко продолжает разводить кошек, которые могут быть смертельно больны.

А вот как ситуацию прокомментировала сама Ольга Шатыбелко:

«Нужно сделать как минимум генетические тесты, чтобы утверждать, генетические тесты родителей. Суд с этим, конечно, не знаком. У родителей всё это отрицательное. Пусть лучше она вам расскажет, как они таскали постоянно кота по дальним поездкам, как он у неё падал. Как гладильная доска вместе с утюгом на него падала, как ему дети давали неправильную еду со стола».
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#кот
#коты
#животные
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В Липецкой области поезд насмерть сбил ребёнка на велосипеде
03 сентября 2023, 09:30

Фото: istockphoto/Sergei Ramiltsev

6-летний мальчик попал под поезд.
РЕН ТВ пишет, что мальчик вместе с отцом подъехали к железнодорожному переезду на велосипедах. В тот момент на переправе был закрыт шлагбаум. Отец ребёнка отвлёкся и не успел остановить ребёнка, который выехал на железнодорожные пути. 

Мужчина бросился к мальчику, оказалось слишком поздно. Ребёнок погиб. 

Возбуждено уголовное дело. 

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате столкновения трех легковых авто и грузовика в Красноярском крае, сообщает краевой главк МВД.

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#поезд
#железная дорога
#дети
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В Екатеринбурге девушка-подросток устроила аварию с тремя пострадавшими
03 сентября 2023, 09:22

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

17-летняя девушка села за руль без прав и врезалась в столб на Химмаше.
В Екатеринбурге после аварии госпитализированы трое пострадавших. Среди них сама девушка и пассажиры (17 и 22 лет).
 
ДТП случилось 3 сентября на Химмаше в 04.37 утра. 17-летняя девушка на «девятке» влетела в столб. Сообщается, что она села за руль, не имея водительских прав. Сотрудники ГИБДД начала проверку.
 
Госавтоинспекция напоминает родителям и иным законным представителям о том, что необходимо не допускать и пресекать попытки детей управлять транспортными средствами.

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Два человека погибли в результате столкновения трех легковых авто и грузовика в Красноярском крае
#екатеринбург
#дтп
#авария
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NTV: На юго-востоке Турции упал крупный метеорит
03 сентября 2023, 07:07

Фото: iStock/ClaudioVentrella

Жители сразу пяти турецких провинций в ночь на воскресенье стали свидетелями падения крупного метеорита на юго-востоке страны, сообщает телеканал NTV. Очевидцам даже удалось заснять это не самое частое природное явление на видео.
Увидеть падающее небесное тело можно было в Эрзуруме, Диярбакыре, Малатье, Газиантепе, Шанлыурфе и других городах Турции.



По мере приближения к Земле объект раскололся на несколько частей, после чего спустя всего несколько секунд, небо вновь стало полностью темным.

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#турция
#космос
#видео
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CNN: Десятки тысяч гостей американского фестиваля Burning Man застряли в пустыне из-за ливней
03 сентября 2023, 05:20

Фото: iStock/Kamran_Khan

Тысячи участников фестиваля Burning Man оказались «в пустынной ловушке» d inиз-за мощных ливней. Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Мощнейший ливень превратил дороги в грязь. Из-за проблем с непогодой в лагере была приостановлена уборка тысяч переносных туалетов. Также по дорогам запрещено движение любых автомобилей кроме машин скорой помощи.

Из-за дождей отменены различные арт-программы. Организаторы уже предупредили участников, что проливные дожди будут идти ещё несколько дней.

Людей призывают не покидать пустыню Блэк-Рок в штате Невада, где проходит фестиваль, а также экономить еду и воду.

«Ворота и аэропорт Блэк-Рок-Сити останутся закрыты на въезд и выезд. Экономьте продовольствие, еду и топливо, укройтесь в теплом и безопасном месте», — отмечают организаторы.

Фестиваль музыки и искусств Burning Man вот уже несколько лет проходит в пустыне Блэк-Рок в штате Невада, и ежегодно его посещают около 70 тысяч  человек. Они создают в пустыне арт-объекты и необычные транспортные средства, которые сжигают в конце фестиваля.

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#фестиваль
#ливень
#сша
#погода
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«Зеркало недели»: В Одессе прозвучал мощный взрыв
03 сентября 2023, 03:37

Фото: iStock/V-art

Мощный взрыв прозвучал в Одессе. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели». Другие подробности случившегося пока остаются неизвестными.
Ранее сообщалось, что в Одесской области объявлена воздушная тревога.

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.

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#украина
#одесса
#взрывы
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