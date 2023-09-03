В Нижнем Новгороде дети массово попали в больницу

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Нижегородские дети падали в обморок на линейках 1 сентября.
На торжественных линейках в День знаний дети теряли сознание в школах Нижнего Новгорода, пишет newsnn.ru. Об этом сообщил сотрудник пресс-службы нижегородского госуниверситета им. Лобачевского Алексей Никонов.
По словам врачей, в День знаний у приёмного отделения детской областной больницы собралось несколько бригад скорой помощи. Минимум 6 машин доставили пациентов в больницу. Скорее всего, школьникам стало плохо из-за жары.
В комментариях к посту нижегородцы рассказали, как прошло у них 1 сентября. Женщина сообщила, что её ребенку, ученику второго класса, тоже стало плохо. Пришлось наблюдать за линейкой в теньке.
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По словам врачей, в День знаний у приёмного отделения детской областной больницы собралось несколько бригад скорой помощи. Минимум 6 машин доставили пациентов в больницу. Скорее всего, школьникам стало плохо из-за жары.
«Трое первоклашек упали в обморок. Я просто в ужасе, никогда такого не было. А теперь оказывается это вообще массовое явление», —удивилась Наталья З.Читайте также:
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Мария Фирсова