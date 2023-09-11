В Нижнем Новгороде мужчина открыл стрельбу по автобусной остановке

Фото: Фотобанк Московской области
В Нижнем Новгороде мужчина в центре Сормовского района открыл стрельбу из пневматического пистолета. Его задержали, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Уточняется, что в воскресенье около 22:00 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный открыл стрельбу по автобусной остановке
Обстоятельство произошедшего в настоящее время уточняются.
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«По горячим следам сотрудниками полиции 36-летний гражданин был задержан и доставлен в отдел полиции. У злоумышленника изъят пневматический пистолет, из которого он стрелял в общественном месте. Пострадавших нет, за медицинской помощью никто из граждан не обращался», — цитирует агентство сообщение ведомства.
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Диана Аванесян