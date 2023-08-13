В Нижнем Новгороде на зрителей салюта упали остатки петард

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В Нижнем Новгороде выясняют причины падения остатков петард на зрителей салюта. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления проектами «Центр 800».
Ранее в соцсетях очевидцы показывали последствия салюта музыкального фестиваля «Великая Русь», когда на зрителей посыпались остатки пиротехнических снарядов.
В результате никто не пострадал, к дежурившей на месте проведения фестиваля скорой помощи никто не обращался.
Ответственными службами проводится проверка и выясняются причины инцидента.
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Анастасия Чинкова