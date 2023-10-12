В Нижнем Новгороде педофил 3,5 часа насиловал девочку с аутизмом

Уточняется, что административный штраф журналист получил из-за отсутствия отчёта, который физические лица, признанные иноагентами, должны один раз в полгода предоставлять в ведомство.Ранее Невзорова* уже штрафовали за нарушения требований Минюста. Последний раз, в конце июля, ему выписали штраф в размере 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки в соцсетях о деятельности иноагента.После этого, в августе, Невзорову* назначили наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей за ролик в его YouTube-канале, который влечёт за собой возбуждение ненависти или вражды.Невзорова* оштрафовали на 20 тыс. рублей заЖурналист Невзоров* просит судНевзоров* заочно получил*признан Минюстом РФ иноагентом