В Нижнем Новгороде педофил 3,5 часа насиловал девочку с аутизмом

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В Нижнем Новгороде рецидивист украл ребенка с аутизмом, а затем 3,5 часа насиловал ее у себя дом, сообщает Telegram-канал Ni Mash.
По информации СМИ, происшествие случилось вечером 11 октября.
Девочка играла в комнате, а как только мать отвлеклась, выскользнула в коридор общежития. Там ее и схватил насильник.
Взволнованная мать сразу бросилась вдогонку, однако, найти девочку уже не смогла и экстренно позвонила в полицию. Вместе с правоохранителями они начали обход по квартирам общежития и, через 3,5 часа, постучались к 44-летнему ранее судимому мужчине.
Девочку с аутизмом обнаружили в нише под диваном, среди кучи мусора. Все это время он безжалостно насиловал 10-летнюю девочку, а затем попытался спрятать.
Педофила арестовали на месте.
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Девочка играла в комнате, а как только мать отвлеклась, выскользнула в коридор общежития. Там ее и схватил насильник.
Девочку с аутизмом обнаружили в нише под диваном, среди кучи мусора. Все это время он безжалостно насиловал 10-летнюю девочку, а затем попытался спрятать.
Педофила арестовали на месте.
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Евгения Парфентьева