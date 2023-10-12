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В Нижнем Новгороде педофил 3,5 часа насиловал девочку с аутизмом

12 октября 2023, 16:36
Фото: iStock/juriskraulis

Фото: iStock/juriskraulis

В Нижнем Новгороде рецидивист украл ребенка с аутизмом, а затем 3,5 часа насиловал ее у себя дом, сообщает Telegram-канал Ni Mash.
По информации СМИ, происшествие случилось вечером 11 октября.

Девочка играла в комнате, а как только мать отвлеклась, выскользнула в коридор общежития. Там ее и схватил насильник.


Взволнованная мать сразу бросилась вдогонку, однако, найти девочку уже не смогла и экстренно позвонила в полицию. Вместе с правоохранителями они начали обход по квартирам общежития и, через 3,5 часа, постучались к 44-летнему ранее судимому мужчине.

Девочку с аутизмом обнаружили в нише под диваном, среди кучи мусора. Все это время он безжалостно насиловал 10-летнюю девочку, а затем попытался спрятать.

Педофила арестовали на месте.

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Журналиста Невзорова* снова оштрафовали
Журналиста Невзорова* оштрафовали за отсутствие отчёта для Минюста РФ
12 октября 2023, 17:52

Фото: iStock/Zolnierek

Журналиста Александра Невзорова* оштрафовали на 40 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Уточняется, что административный штраф журналист получил из-за отсутствия отчёта, который физические лица, признанные иноагентами, должны один раз в полгода предоставлять в ведомство. 

Ранее Невзорова* уже штрафовали за нарушения требований Минюста. Последний раз, в конце июля, ему выписали штраф в размере 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки в соцсетях о деятельности иноагента. 

После этого, в августе, Невзорову* назначили наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей за ролик в его YouTube-канале, который влечёт за собой возбуждение ненависти или вражды.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
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Уфимский суд сообщил, что убивший 14-летнюю сестру парень сперва изнасиловал ее
12 октября 2023, 17:41

Фото: iStock/BrianAJackson

Орджоникидзевский районный суд Уфы арестовал 21-летнего местного жителя, который до смерти задушил свою сестру, сообщает UFA1.RU.
Напомним, ранее стало известно, что 9 октября 21-летний мужчина подкараулил свою сестру, в момент, когда она выходила из душа. Он накинул полотенце ей на голову и до смерти задушил. Затем он спрятал ее тело в диван. Убийца с самого начала продумал план: ночью, пока все спят, он хотел спрятать труп в багажнике материной машины, а затем вывезти ее в лес. Однако, следующим утром женщина обнаружила в багажнике своего авто труп и дочери и сообщила об этом в полицию.

Суд выяснил, что в момент совершению преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. К тому же, прежде чем задушить сестру, убийца ее изнасиловал. 

Из зала суда мужчину отправили в следственный изолятор, там он проведет ближайшие два месяца.

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#изнасилование
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СК: В Москве задержали мужчину, подозреваемого в расчленении женщины
12 октября 2023, 17:09

Фото: iStock/Rawf8

В Москве задержали мужчину, которого подозревают в расчленении женщины в Южном Тушино, сообщает Следственный комитет столицы в своем Telegram-канале.
Напомним, вчера хозяйка одной из комнат коммунальной квартиры, которая расположена в Южном Тушино, вернулась домой и обнаружила, что замки на двери кто-то поменял. Она позвала двух соседей, в качестве свидетелей, а также мастера по вскрытию дверей. От увиденного в квартире в ужас пришли все собравшиеся. По ванной комнате были разбросаны части расчлененного женского тела. По информации Telegram-канал SHOT, соседом женщины был 61-летний москвич, которого в тот момент дома не оказалось. 

«Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве женщины на северо-западе Москвы. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК, где следователи приступят к его допрос», - прокомментировали ситуацию в СК.

Личность убитой на настоящий момент еще не установлена.

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#ск
#москва
#труп
#убийство
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Ремонт трубопровода в Кашире планируют завершить вечером
12 октября 2023, 17:03

Фото: телеграм-канал Михаила Шувалова

В микрорайоне Кашира-2 рядом с местом аварийно-восстановительных работ, проводившихся накануне, при опрессовке трубопровода выявили утечку. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области
«Без горячей воды и центрального отопления остались 175 жилых домов, 41 частный дом, четыре школы, восемь детсадов и два медучреждения. Сейчас аварийную ситуацию устраняют, ведутся сварочные работы. Ремонт проводят представители МУП «Теплосеть». В них задействованы три единицы техники и сварочный пост», – уточнили в ведомстве. 
Сейчас сварочные работы завершаются, к заполнению трассы планируют приступить в 18 часов. Заполнение будет происходить ориентировочно 12 часов.
 
Ранее о новой утечке на теплосетях в Кашире-2 информировал глава городского округа Кашира Михаил Шувалов. Он уточнил, что она была выявлена в ходе гидравлических испытаний после устранения аварии. 
 
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#михаил шувалов
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#тепло
#теплоснабжение
#теплотрасса
#авария
#подмосковье
#московская область
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Минздрав: Пострадавший под Белгородом журналист Sputnik находится в реанимации
12 октября 2023, 16:09

Фото: iStock/sudok1

Журналист Sputnik Хайбар Акифи, пострадавший в ходе ночного обстрела Белгородской области, находится в тяжелом состоянии в реанимации, сообщает Минздрав региона в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что ночью 12 октября украинские войска предприняли попытку атаки Белгорода, однако, российские системы ПВО успешно сбили БПЛА самолетного типа. Обломки дрона упали на частный дом, после чего в нем разгорелся пожар.

В результате пожара погибла четырехлетняя девочка - дочь 29-летнего журналиста афганского Sputnik Хайбара Акифи. Также погибли родители его жены. Сам он вместе с супругой был доставлен в больницу. 

«Женщина находится в реанимации городской больницы 2 Белгорода после операции, гемодинамика стабильная, лечим. Мужчина — в крайне тяжелом состоянии в реанимации областной клинической больнице, нестабилен, медицинские работники делают всё для сохранения его жизни», - прокомментировали ситуацию в региональном Минздраве.

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Пропавшую в Нижнем Новгороде 10-летнюю девочку нашли в диване у соседа
В Нижнем Новгороде девочку с аутизмом несколько часов мучил сосед-педофил
12 октября 2023, 16:06

Фото: istockphoto/SB Arts Media

В отдел полиции Нижнего Новгорода поступило заявление о пропаже 10-летней девочки, страдающей аутизмом. Вечером, 11 октября, Вика (имя изменено) выбежала из незапертой квартиры, так что ее мать даже не сразу заметила ее исчезновение.
Беспокойства добавляло то, что девочка ушла из дома даже не взяв никакой одежды, а погода стояла довольно холодная, передает телеграм-канал Baza. К полицейским, занятым поисками, подключились местные волонтеры. Сначала пропавшего ребенка искали на улице, но потом кому-то из участвовавших в розыске пришла в голову мысль пройтись по соседям.

У одного из них, 44-летнего Максима Р., и была найдена девочка. Вику обнаружили в диване. Выяснилось, что сразу после того, как девочка выскользнула из дома, мужчина затащил ее к себе домой и издевался над аутичным ребенком на протяжении нескольких часов. Вика жива, но находится в шоковом состоянии, с ней работают медики и психологи. Максим Р. задержан.

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#мужчина
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#дома
#девочка
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Пиранья откусила палец годовалому ребёнку под Омском
Домашняя пиранья откусила палец годовалому ребёнку в Омской области
12 октября 2023, 15:42

Фото: iStock/Urwikiow Aufrere Nathalie

Домашняя пиранья откусила палец годовалому ребёнку. Об этом сообщает РИА Новости.
Хищная рыба появилась в семье ветеринаров, проживающих в посёлке Кормиловка в Омской области, ещё 10 лет назад. Рыба жила в аквариуме, и до этого случая ни разу не создавала проблем хозяевам.

Инцидент в годовалым мальчиком произошёл в момент, когда в одной комнате с ним находился его отец. Он отвлёкся на телефон, а ребёнок в это время опустил руку в аквариум, в результате чего пиранья откусила ему палец.

Ребёнок был госпитализировал в местную ЦРБ. Врачи поставили ему диагноз «травматическая ампутация основной фаланги второго пальца правой руки». После осмотра ребёнка, они заявили о произошедшем в полицию. В отношении родителей пострадавшего мальчика проводится проверка. 

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#происшествие
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#травма
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13-летняя школьница намеренно заразила взрослого парня ВИЧ — обоим грозит наказание
Mash: Задержана больная ВИЧ школьница, умышленно заразившая 18-летнего знакомого
12 октября 2023, 15:41

Фото: istock / OlFedv

В Московском Троицком административном округе 13-летняя вичинфицированная школьница задержана за осознанное заражение ВИЧ 18-летнего знакомого. Парню теперь светит статья за растление малолетней. Информацию сообщает телеграм-канал Mash.
Девчонка проживает с братьями и сёстрами, которые тоже заражены ВИЧ. Приобрели страшный недуг дети от матери-наркоманки. Детей растит престарелый дедушка, которому тяжело заниматься воспитанием сразу такого большого количества детей. Школьница с 11 лет начала употреблять алкоголь и вести половую жизнь без контрацепции, зная о диагнозе. 

Недавно школьница пошла в гости к 18-летнему знакомому, они вместе выпили, после чего, со слов парня, она начала к нему приставать. Молодой человек не смог удержаться и переспал с ней без защиты. После чего парочка решила погулять и наткнулась на сотрудников правоохранительных органов.

Подростков задержали и отвезли в отделение, где и выяснились подробности ситуации. Теперь молодой человек возможно заразился ВИЧ и ему грозит 4 года тюрьмы за растление.

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#школьница
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Российского школьника осудили на два года за убийство
Суд в Ярославе осудил школьника на два года за убийство мужчины
12 октября 2023, 15:24

Фото: iStock/Chaichan Pramjit

Суд отправил 16-летнего подростка в воспитательную колонию на два года за убийство мужчины, сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.
По информации ярославского суда, 8 мая 2023 года 16-летний подросток поспорил с 48-летним мужчиной в салоне маршрутки. Их конфликт продолжился и на остановке общественного транспорта. Школьник нанес мужчине удар по лицу, отчего тот потерял равновесие и упал. Еще один удар по голове парень нанес мужчине ногой. Лежа на спине, житель Ярославля ударился головой о металлическую конструкцию остановке и скончался, получив травму, несовместимую с жизнью. 

Подростка судили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Суд вынес ему обвинительный приговор в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

Отмечается, что обвиняемый ​полностью признал свою вину.

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